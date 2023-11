¿Cómo están queridos lectores? Espero que más contentos que el espíritu de Bob Marley, si vagara por Menorca, después de ver la cantidad de fardos de hachís huérfanos que llegaron a nuestras playas. Y espero también que con la cabecita más centrada que los miles de ‘cayetanos’ que se manifiestan en la capital del reino diciendo no sé qué de una dictadura. Distópico cual «El cuento de la criada», o cual «El hombre del castillo» el libro-serie donde los nazis ganaron la guerra. Solo se me ocurre un futuro aún peor, aún más cruel, un mundo sin cerveza. Porque, como me dijo mi amigo César, en un whatsapp que se merecía varios emoticonos de ‘me parto de risa’, «la esperanza es lo último que se bebe».

Volvamos a los manifestantes, a los que se les ve poca experiencia en estas lides, de hecho los eslóganes coreados son muy rudimentarios, muy de niño de escuela privada. Bien, ellos que añoran a tiranos genocidas, ellos que odian a: feministas, homosexuales, inmigrantes, socialistas, catalanes, vascos, negros, árabes, pobres, transexuales, comunistas, anarquistas, ecologistas, republicanos, sindicalistas, defensores de la sanidad y de la educación pública, periodistas críticos (los poquitos que hay), a los que ejercen la libertad de expresión, a los que ejercitan el pensamiento crítico, en definitiva a todos los que les llevan mínimamente la contraria y no se dejan explotar, se presentan como defensores de la libertad y la democracia porque sin ellos España se rompe. Rollo niño pequeño malcriado, o se juega como yo digo y siempre gano, o me llevo la pelota y se acabó el partido. Son ‘Thanos’ versión mal, intentando convencernos de que el anillo de las gemas del infinito lo usarán en beneficio de todos, cuando en realidad lo usarán para exterminar a todos los que le molestan. A ver, criaturitas de vuestro dios, cómo vais a estar vosotros en una dictadura si estáis en la calle diciendo los que os da la gana, si tenéis más medios de comunicación a vuestro servicio que Doraemon cosas en su bolsillo mágico, si estáis metidos hasta el tuétano en la judicatura y siempre tenéis sentencias beneficiosas, si controláis jerarquías policiales que se comportan en vuestras «manis» que da gusto verlos, si tenéis a la cúpula eclesiástica, a la banca y a los grandes empresarios con todos sus privilegios a vuestro servicio, si vivís mejor que vuestro rey… ay, perdón que ahora lo llamáis «Felpudo VI», cosas veremos amigo Sancho. Noticias relacionadas Error en el sistema Más noticias relacionadas Lo que sí es verdad es que en una dictadura (real) vosotros vivíais aún mejor de lo que vivís ahora, que ya es decir, porque no teníais que aguantar maricones, feminazis, rojos, ni escuchar euskera o catalán. Sois incapaces de soportar la diversidad de este país porque os incomoda y os jode que España sea plural, que haya miles de sensibilidades, que tengamos una cultura tan amplia que nos os cabe en la cabeza. Sois los descendientes ideológicos, y algunos biológicos, de los que mataron a Lorca al grito de «maricón». Vaya panda de antipatriotas que odian a más de la mitad de su país. Su odio sí que rompe el país que dicen amar. Pero no todo son noticias sobre gente desagradable, según estudios científicos, los metabolitos de la cerveza: «inhiben las bacterias patógenas, estimulan la proliferación y actividad de la flora sana como los lactobacilos y regulan la microbiota intestinal». En otras palabras, la cerveza tiene propiedades prebióticas muy beneficiosas para la salud. Habla la ciencia, callamos los mortales. Lúpulo y feliz jueves. conderechoareplicamenoca@gmail.com