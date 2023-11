No sé si s’han parat mai a llegir la dada sobre l’esperança de vida en néixer, tant en homes com en dones. Com poden imaginar, varia en funció d’on hagis nascut o més aviat, d’on visquis, però per si ho volen saber, la mitjana al nostre país se situa damunt els 83 anys, concretament 85,9 per les dones i 80,4 en el cas dels homes. La frontera fixada és aquesta i la bona notícia és que cada any que passa, la cosa s’estira una micona, i a més, creixem amb relació a la resta de ciutadans del món. La medicina avança, tots hem entès que si ens cuidem la nostra salut millora i a partir d’aquí, hi influeixen molts altres factors, no cal dir-ho.

Tot i això, pels que pensin que la vida se'ls hi pot fer curta, hi ha en marxa tot un mercat de la immortalitat que gràcies als darrers avenços tecnològics i a les clíniques privades, prometen allargar la vida de les persones uns 20 anys. Un negoci de la longevitat que a Suïssa funciona a tota vela amb start-ups al darrere i empreses invertint milers de diners. De moment ja es poden quedar amb un nom, la molècula urolitina A, procedent del fruit de les magranes i descoberta per l'Escola Politècnica Federal de Lausana. Fa segles que es parla dels efectes antienvelliment de la magrana però ara s'ha fet una nova passa amb aquesta molècula que cal prendre un cop al dia i que de moment, a Europa encara no està autoritzada, només als Estats Units a tres euros la pastilla. I pel que fa a les clíniques privades, el preu bàsic d'un tractament d'una setmana puja uns 8.030 francs, 8.300 euros al canvi. No sé si el berenar estarà inclòs.