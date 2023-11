La Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella ha celebrat les 21 Jornades de Recerca Històrica de Menorca on ha analitzat «Vándalos y bizantinos, el tránsito ente la romanidad tardía y la incorporación de Menorca a Al-Ándalus. Siglos V-X», una època cabdal i poc coneguda.

Arqueòlegs, catedràtics i investigadors de prestigi han esbrinat i explicat tots els aspectes d’aquesta etapa crucial a la història menorquina. Són els ‘anys foscos’, de transició des de l’antiguitat tardana a l’alta edat mitjana. La derrota de l’Imperi romà d’Occident, el regne vàndal de Cartago, l’Imperi bizantí, la irrupció de l’Islam i l’annexió a l’emirat omeia d’Al-Àndalus són els grans esdeveniments d’aquest mig mil·lenni.

La Martí i Bella -que, amb el seu nom, ret memòria al gran apotecari arqueòleg- va quedar constituïda el 26 de setembre de 1997 en el si del Cercle Artístic de Ciutadella. Els seus objectius consisteixen en la divulgació, la investigació, i la protecció del patrimoni històric i cultural de Menorca. El 2004 va organitzar les primeres jornades de recerca històrica, que dedicà a «La Manûrqa de Sa’Îd Ibn Hakam, un país islàmic a Occident».

La trajectòria d’aquesta entitat en favor de la defensa, la salvaguarda i recuperació del patrimoni de la nostra Illa inclouen fites tan rellevants com reduir l’impacte del parc fotovoltaic projectat a Punta Nati, un espai salvat, en una gran part, com a paisatge cultural. També, el ‘Programa Gibet’ per a conservar i revaloritzar el patrimoni etnològic, amb intervencions al cementeri civil de Ciutadella, les barraques i ponts de la ronda sud de Ciutadella, la rehabilitació dels horts i jardins de sa Vinyeta i a la finca pública des Pinaret.

Cal esmentar entre les bones iniciatives de la Martí i Bella la seva decisiva iniciativa per a la rehabilitació de la Farmàcia Llabrés, que va dur a terme la Fundació Hespèria. El premi Hispania Nostra dona visibilitat a aquesta entitat tan necessària.