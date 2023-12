No hace falta ser magistrado para saber que la amnistía es inconstitucional. Hasta Pedro Sánchez lo sabe. Piensen en la reacción si la hubiese propuesto el PP para borrar delitos a cambio de votos. Pero ahora parece que todo depende del color político con que se mira. Si se aprueba la amnistía ya no estaremos en un régimen democrático. «No es eso, no es eso…».

Democracia no es solamente votar. El requisito imprescindible es el imperio de la ley. No podemos votar sobre la pena de muerte o el fin de las autonomías porque existen derechos constitucionales. Y eso no se discute a menos que se rompa la baraja. Noticias relacionadas Los sentidos Más noticias relacionadas Cuando se conculcan los derechos de la mayoría para contentar a una minoría no hay democracia. Llámenla ‘Pedrocracia’ o como prefieran. Somos expertos en tergiversar el lenguaje. Vaciamos palabras de contenido, inventamos términos que nos convienen para engañar a la gente, mentimos y le damos otros nombres… Un amigo me hizo llegar esta palabra: agnotología. Estudio de la ignorancia inducida. Es decir, la creación y difusión estratégica de datos erróneos o engañosos por entidades poderosas para generar duda, desinformación, manipulando a las masas según determinados intereses. Leí una de esas frases por Internet que da qué pensar: todo se fastidió cuando las cebras de rayas blancas comenzaron a odiar a las cebras de rayas negras.

Cuando celebremos el día de la Constitución, recordemos que está en peligro.