Fa sis mesos de l’entrada en vigor de la primera Llei d’Habitatge d’Espanya que, segons els seus promotors, havia d’acabar amb els preus impossibles del mercat del lloguer. La realitat, quina sorpresa, és que moltes cases s’han passat a la venda i el preu dels nous arrendaments ha pujat un 10 per cent. És la conseqüència de la por dels propietaris a ser afectats per una declaració de zona tensada i la seva desprotecció davant els impagaments. Al mateix temps, s’han multiplicat els requisits de solvència per als llogaters i creix com l’escuma un mercat paral·lel que fuig de tots els controls legals: el lloguer d’habitacions.

Llàstima que Ione Belarra ja no sigui ministra per explicar-nos que tot açò no és culpa d’una llei mal feta sinó dels especuladors. Oblidant que dels 4,2 milions de cases que es lloguen al país només 115.000 estan en mans dels fons voltors i que els 76 per cent dels arrendadors tenen una o dues cases. Noticias relacionadas Governar en minoria, l’acord com a obligació Más noticias relacionadas El Consell de Menorca s’ha apuntat a la moda de criminalitzar els propietaris, en aquest cas els que lloguen a turistes sense llicència, enviant una carta a les immobiliàries on els avisa de severes multes. És clar que posar un anunci a Airbnb sense permís està mal fet, però convé recordar que és la mateixa administració qui posa totes les traves possibles a qui intenta fer-ho bé, prohibint zones i decretant moratòries. El PP insular sembla haver comprat l’argument de Podemos que culpa el lloguer vacacional de la pujada de preus a tot el mercat immobiliari i de l’absència de cases per llogar durant tot l’any. I no creuen que deu tenir alguna cosa a veure que en els darrers 15 anys s’han deixat de fer pisos a Menorca mentre la població resident ha augmentat en prop de deu mil persones? Almanco el Govern sembla haver entès que tenim un problema greu d’oferta i que el sector privat no és l’enemic sinó l’aliat per intentar que surtin més cases al mercat.