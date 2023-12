Doctora en Educació i Psicologia, la investigadora canadenca Catherine L’Ecuyer, mare de quatre fills, que viu i treballa a Barcelona, afirma que «pocs joves estan preparats per tenir un smartphone o estar a les xarxes abans dels 18 anys».

Amb una visió crítica sobre l’escola i l’ús primerenc de les noves tecnologies, assenyala L’Ecuyer –autora de «Educar en el asombro», amb 35 edicions–, que en els àmbits docents hi manca «tornar als bàsics: la lectura, la bellesa, la sorpresa i la transmissió de cultura; i sobra l’obsessió per la innovació». Aquestes reflexions ens introdueixen en el cinquè concurs de redacció adreçat als alumnes de Primària (4rt, 5è i 6è), Secundària i Batxillerat que organitza l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB).

L’objectiu d’aquest certamen consisteix a donar a conèixer la importància d’un periodisme rigorós i professional a les escoles i els instituts, i fomentar un consum crític de les notícies.

El concurs dirigeix enguany la seva mirada en el paper de les xarxes socials davant la desinformació. Perquè, com subratlla Angeles Durán, professora del CESAG Madre Alberta de Palma i presidenta de l’APIB, «vivim una època marcada per la sobreinformació i, al mateix temps, per la desinformació». Els al·lots i els adolescents accedeixen cada vegada més prest als continguts d’internet i utilitzen diàriament les xarxes socials per a comunicar-se, consumir continguts de tota naturalesa i qualitat –alguns, fins i tot tòxics i iniciadors d’adiccions–, i per a informar-se.

Què pretén l’Associació de Periodistes de les Balears? Promoure una actitud crítica i discernir entre notícies que compten amb l’aval de la feina i les exigències que implica el treball a les redaccions; i aquelles fake news que procedeixen de fonts mancades de fiabilitat.

Retornem a la professora L’Ecuyer: «Los nativos digitales, pero sin contexto, son carne de cañón de las fake news».