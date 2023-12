Se pasará usted toda la vida leyendo libros sobre vinos, viendo documentales, visitando bodegas y viñedos para llegar a esa encrucijada de tener que aceptar que es mucho más lo que ignora que lo que sabe sobre la cultura del vino, cuya materia didáctica es asombrosamente inmensa. Esta es la hora que aun no sabemos decir con exactitud cuántas botellas diferentes se elaboran es España. La enología le pone conocimientos a la cultura del vino que ya nos pilla de antiguo. Fíjense que en la Biblia por ejemplo, se menciona la vid y el vino más de 600 veces. Metidos ya en cifras, según nos cuentan los que saben de estas cosas, existen unas 600 variedades de uvas aunque no más allá de un centenar son verdaderamente aptas para elaborar vinos rentables y buenos. En España esa cifra ronda la cuarentena si bien no incluyo las variedades foráneas mayoritariamente francesas, como por ejemplo la cavernel souvignon, autóctona de Burdeos; la chenin, variedad blanca francesa; la chardonay de origen borgoñón; la maber tinta originaria de Burdeos; la muscadet blanca, la pinot noir de Burdeos; la sauvignon blanc, la caire, la semillon blanc. Tenemos una moscatel en el levante y en Andalucía de origen romano, de Alejandría la quieren algunos, no falta quienes dicen que su origen es griego. Con esta uva se elaboran los exquisitos moscats en Italia. Es también la base de su famoso moscato d’asti. Llegando a tierras de Alcalá de Henares, si es usted un entendido en vinos o en buena hora apuesta por ese camino, quizá le gustaría visitar una finca que pertenece al estado. En ella se cuida toda la clase de cepas conocidas incluso las que no sirven para elaborar vino. Por cierto, este pasado verano con días muy calurosos, muy superiores a los 40º, la vendimia tuvo que adelantarse por ese motivo. Con todo y con eso, la graduación alcohólica aumentó porque el calor tórrido deshidrata mucho la uva. Eso quiere decir menos vino pero de mayor graduación, en consecuencia de mayor calidad y más apto para conservar en bodega.

Déjenme decirles que no deben en ningún caso hacer ostentación de ser un buen conocedor del vino, evitarán hacer muchas veces el más lamentable ridículo. Yo siempre aconsejo que lo que uno sabe de vinos que lo disfrute sin alardear salvo que lo empleemos de forma didáctica. La cultura del vino es muy amplia y compleja. Recuerdo el caso de uno que presumía de entendido…me ocurrió en el hotel Ritz de Madrid donde celebramos el cincuentenario de la revista Caza y Pesca. Dijo el hombre: ¡buen vino!, se nota que es un cháteau. El pobre hombre ignoraba que esta palabra francesa se utiliza cuando en la misma propiedad se halla la viña y las bodegas de elaboración y crianza. Por esa razón, cuando alguien oferta un vino en una comida y dice que es un cháteau no está para nada presentando un vino superior como muchos ignorantes creen pues en cuanto a la calidad no aporta nada. En el reconocimiento de lo que uno ignora estas son las horas que aun no sé por qué razón en Francia se les daba a las mujeres recién paridas champagne rosado. Desconozco si tenía alguna causa efecto aunque barrunto que se trataba de un halago por haber dado a luz. Por cierto, el único vino que se elabora mezclando el vino tinto y el vino blanco es el champagne rosado. Los vinos rosados no sirven para ser conservados y hay que consumirlos en el año de su embotellamiento pues más pronto que tarde perderán ese color rosado tornándose amarillentos o de un rosado muy desvaído. Cuando un rosado tiene esa carencia de color es mejor no comprarlo. No confundan el delicado coupage que es trabajo para un experto que en bodega suele ser el encargado de mezclar distintos vinos buscando tener uno de clase superior. Hay quienes lo llaman vinos homogenizados. En Jérez el coupage es frecuente. Conviene que usted sepa que si en una etiqueta de una botella encuentran las letras C.U.C. indica que es un vino de varias cosechas (nada que ver con el coupage) por lo que tiene prohibido ostentar una fecha de añada. El «lío» de los riojas. En este punto puedo decirles que en España hay una Rioja, pero refiriéndonos al vino, hay tres riojas. A saber: la Rioja Baja, la Rioja Alta y la Rioja Alavesa. Peculiaridades de la Rioja Alta: se deben a su climatología, su suelo y la cepa que predomina que es la tempranillo; el color de su vino es un color rubí. Su graduación alcohólica entre 10º y 12º. Rioja Baja: el clima de la Rioja Baja es mediterráneo, tiene veranos calurosos; la cepa que predomina es la garnacha. Rioja Alavesa: se encuentra al norte de Fuenmayor y Logroño. La cepa que predomina en esta zona es la tempranillo. Sus vinos son los más aromáticos de las tres riojas. Con su envejecimiento adquieren categoría. Su graduación oscila entre 11º y 13º. Muy apto para conservar en bodega.