Perquè qualsevol excusa és bona per fer una escapada, mai m’hagués imaginat que faria unes vacances d’ITV a Mallorca. I és que els menorquins, a més de patir les llistes d’espera habituals per operar-nos o perquè ens atengui un metge, també ens toca esperar-nos perquè ens revisin el cotxe, i per això em vaig proposar aprofitar el pont de la Constitució i la Immaculada per poder fer via.

És veritat que la cosa s'ha començat a desencallar i de centenar en centenar, l'embús es va desfent, però tot i això, si ara mateix entreu a la pàgina web de la companyia concessionària Tüv Reinland, continua donant hores per al mes de setembre de 2024 com a molt d'hora. Sembla que la cosa igual s'accelera des d'aquest mes de desembre perquè com a mínim, ja que els hi han prorrogat el negoci, han augmentat les hores de feina de dilluns a divendres. L'alternativa, en tot cas, és plantar-se físicament a l'estació, com ha fet algun amic, i aconseguir la cita preuada molt abans, però tampoc és cap regal perquè la inversió de temps d'espera, és tant o més alta i l'experiència passa per presentar-se a les set del matí amb una cua llarga com l'avorriment, que pot acabar a les dues del migdia. Un matí perdut que aquí no frissem i visca la productivitat, que en aquest país anem molt bé, ja ho diuen totes les estadístiques. En qualsevol cas, l'experiència mallorquina va ser més que positiva i amb la sorpresa que la tarifa pagada de 21 euros, va ser inferior als 35 que havia abonat l'any passat a Maó, per allò que cada consell insular fixa els preus que vol i a l'illa gran les coses van diferents, fins i tot en això.