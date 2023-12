Amb l’objectiu d’incentivar la participació dels joves escriptors i poetes menorquins en els Premis Illa de Menorca 2024 de Narració Curta i Poesia i en els premis periodístics convocats per «Es Diari MENORCA», l’Institut Josep Mª. Quadrado de Ciutadella va acollir ahir un acte en el qual participaren uns 250 alumnes de Batxillerat d’aquest centre i de l’IES Mª. Àngels Cardona.

Intervingueren Iosune Arriarán, guanyadora del segon premi de Narració Curta 2023 amb «El secretari eficient»; Enric Pérez Massanet, que va obtenir enguany el premi a l’autor menor de 25 anys amb «El último enano»; i l’escriptor Pau Faner, amb una acreditada trajectòria literària, guardonada amb distincions de prestigi, que acaba de publicar la seva darrera gran novel·la. «La Dama de Constantinoble».

Les narracions i les poesies, fruit de la inspiració, aquest rampell tan fugisser, ens conviden a recórrer camins fascinants que ens condueixen a nous mons i a gaudir de vivències desconegudes. Descobrim personatges que ens fascinen i ens atrapen; trescam per senders que sorgeixen de la imaginació esponerosa de cada autor, tot i que la realitat sempre acaba superant la ficció.

En aquests temps líquids dels iPhones, on es qüestiona el present i el futur dels llibres tal com els hem conegut fins ara, i de la premsa en paper -per l’impacte dels digitals- trobam les respostes en la creació literària. Versos i històries amb mirades distintes a la nostra i amb el plaer més íntim de somiejar desperts. Avui reivindicam l'escriptura, la novel·la, la narració, els poemaris, i la dramatúrgia, perquè en el teatre -a l’escenari gran o a l’espai de butxaca- els personatges de ficció són éssers vius que es mouen, parlen, s’estimen i es barallen.

Diu Pau Faner que el més important sempre és la idea. Tenir una idea pròpia, original, per atreure l’interès del lector. Així expressam emocions vives; contam històries d’amor embogit; ciutats fantàstiques; tresors ocults; realitat i mite; i aventures que, ves a saber, fa anys, potser van succeir.