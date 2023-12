Un dels valors de l’època de la Transició que s’ha perdut és la moderació. No és un problema espanyol sinó mundial. Tot l’ecosistema social-polític-comunicatiu conspira per premiar l’extremisme i d’aquí a la polarització només hi ha un petit pas.

En l'argot polític s'anomena «canutazo» a la idea o frase que després d'una declaració sortirà als quinze segons d'un telediari i després es repetirà per les xarxes. Com més grossa la dius més possibilitats tens que tingui repercussió. I això no sols passa amb la política. Cap mitjà de comunicació faria cas a una protesta contra el canvi climàtic que duguin a terme dues persones a menys que empastifin un Van Gogh o un Velázquez a un museu. Després de la molt discutible compra de vots a canvi d'una amnistia per part del president del Govern espanyol les protestes i declaracions de l'oposició política han assolit tal grau de desmesura que gairebé li donen la raó a Pedro Sánchez. Les darreres paraules de Santiago Abascal dient que molts espanyols volen veure a Sánchez penjat pels peus ultrapassa els límits de la decència política. Igual passa amb la intervenció de Míriam Nogueres acusant d'indecents als magistrats encarregats de jutjar el procés. La moderació implica aplicar la llei de la reciprocitat. Si al líder de Vox o la portaveu de Junts els rebotessin el que han dit, posarien el crit al cel. Cal recuperar la moderació. Que tinguin un bon i moderat Nadal.