Els refranys i les frases fetes es renoven poc. No en surten de nous. Són antics i amb el temps es desgasten, el seu ús perd rigor i el significat es confon. Hi ha una frase feta que s’empra malament moltes vegades. Quan una persona canvia radicalment la seva posició es diu, per error, que ha fet un gir de 360 graus. Serien 180. Amb 360 el voltador quedaria allà mateix. La Terra acaba demà una altra volta de 360 graus al Sol, sencera.

Si som puristes, però, fer una volta sencera no implica quedar allà mateix. Es perd temps i hi dedicam un esforç. Sortim a fer una volta i tornam a casa, allà mateix, però és un temps d’esbarjo i socialització, hem cremat calories. Volta positiva. Per contra, hi ha assumptes sobre els quals es donen moltíssimes voltes i s’acaba allà mateix. Pel camí han desgastat i avorrit el personal, que escolta una vegada i una altra arguments idèntics, embafosos.Voltes negatives.

Amb el transport públic terrestre les administracions locals van voltar molt temps per mirar (només mirar) de promoure el seu ús. Es van perdre per la ruta de la teoria, els anuncis, els plans i els estudis, i no es va aconseguir. La gent s’ha decidit a voltar en autobús quan ha estat gratuït. La cartera ha estat el camí més curt, sense volteres.

Aquesta gratuïtat del bus és eventual, excepcional, no com l’educació o la sanitat, per exemple. Lamentablement, en aquest temps d’eufòria temporal en el volum d’usuaris per la via del descompte total, poc s’avança en la millora de freqüències, línies, parades, estacions i tecnologia. El Consell està atrapat en la seva xarxa burocràtica i unes concessions caducades sobre les quals fa anys que donam voltes, de les negatives. Ara seria el moment idoni per introduir millores serioses en el servei, ara que molta gent ho empra, per captivar-la, per enamorar de forma definitiva aquests usuaris eventuals. Si no es fa, quan es torni a pagar, igual tornam al discret punt de partida i la volta gratis en autobús haurà estat de 360 graus.