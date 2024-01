Les campanades de Cap d’Any a la plaça de l’Ajuntament de Maó són una celebració popular que s’allarga fins a les 2 de la matinada. La façana municipal propicia un escenari preciós, i també inclou focs artificials i revetlla popular. Després de cada gra de raïm per a cada campanada, arriba el moment de brindar amb cava, i tot seguit comença l’espectacle de música, llum i color, enguany amb Fandango All Stars.

Vos he de confessar que feia molts anys que no hi arribava a temps, abans de les 12, i em va sorprendre trobar la plaça plena de gent, i un ambient fabulós. Famílies senceres i grups d’amistats compartint alegria, felicitacions i disbauxa. L’entusiasme del cotilló, de posar-se el capell de paper, fer volar serpentines i fer bromes amb l’espanta-sogres, cada vegada més originals. Molt bona organització, des de l’escenari, fins als contenidors de fems en cada cantonada.

Les tradicions són una part de la cultura d’una ciutat i està bé preservar-les i transmetre-les també a través de les festes populars, amb música illenca i campanades pròpies. Qui va a la plaça, més enllà del costum, trobarà la identitat pròpia del seu municipi.

I també està genial adaptar-se als canvis socials, incloure DJ’s en cafeteries, bars, restaurants i sales de festes, gaudir del tardeo com a punt de trobada, però com la festa pública i a l’abast de la butxaca de tothom, no n’hi ha cap.

És la millor inversió per al futur de qualsevol societat.