Malgrat que la son és un regal dels déus, com deia amb encert el grec Homer, a vegades es gira contra nosaltres en forma de malson.

A la literatura, Shakespeare fou el creador de dos grans personatges: Hamlet i Macbeth, que viuen les nits amb una angoixa tan terrible que no els deixa dormir ni descansar. Sense la diària reparació de la pausa nocturna, la seva ment es transforma en un infern.

Per això el príncep danès exclama: «Déu del cel, podria estar atrapat dins d’una closca de nou i creure’m el rei d’un espai infinit, si no fos perquè tinc malsons!».

La majoria dels mortals dormim millor que aquestes dues figures dramàtiques i els somnis dolents només ens arriben de tant en tant. Tanmateix, a vegades les escenes oníriques arriben a un punt de feredat tal que ens desperten.

Afortunadament, tenim un antídot contra aquestes preocupacions imaginàries que ens poden assaltar a les nits. Consisteix en tornar al llit i donar-les la volta. Per exemple, l’altre dia somiava jo que no arribava a temps d’entregar un article. Estava tan amoïnat que em vaig desvetllar a les cinc del matí. Com aquestes són hores encara si no fantasmals imprudents, vaig tornar a tancar els ulls imaginant que el punyeter article no sols estava acabat sinó que havia guanyat un premi i la vetllada va acabar com una fantasia plaent.

D’aquesta manera, en matèria de sons Homer li guanya la partida a Shakespeare. I Calderón, a tots dos, car «els somnis, somnis són».