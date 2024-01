Des de la Transició la política s’ha dividit en tres blocs: dreta i centredreta; esquerra i centreesquerra; i nacionalismes perifèrics, en les seves variants. Quaranta anys després poc ha canviat en aquest aspecte, per molt que hagin sortit nous partits. El que sorprèn és l’augment que ha experimentat el nacionalisme en els darrers anys. I no només em referesc el perifèric, sinó també l’espanyol. El sobiranisme català, basc i gallec en els darrers anys ha viscut i viu un dels seus millors moments i paral·lelament no ha deixat de créixer un nacionalisme espanyol que almanco en les primeres dècades de la democràcia no era tan present.

Uns diran que el sobiranisme creix davant l’amenaça d’un hipotètic augment del centralisme que no deixa respirar a les autonomies, mentre que altres exposaran que s’ha incrementat per haver descentralitzat massa el poder. Pel que fa al nacionalisme espanyol, uns diran que augmenta com a resposta al sobiranisme, altres per la pujada de la immigració, i uns darrers argumentaran que obeeix a la necessitat de mantenir els privilegis de Madrid. El que està clar és que aquests dos nacionalismes (perifèric i centralista) es retroalimenten. Quan un creix, l’altre també. Així ho reflecteixen les enquestes de les pròximes eleccions gallegues, basques (catalanes?) i europees, on s’espera un augment del sobiranisme representat per BNG, Bildu i PNB, i ERC i Junts; i alhora també es preveu una pujança del PP, partit que junt amb Vox, darrerament ha alçat molt amunt la bandera del nacionalisme espanyol.

L’augment del nacionalisme no té per què ser dolent, sempre que cerqui millorar la vida dels ciutadans, en aquest cas d’una regió o país. El que fa por és que aquests nacionalismes siguin excloents, xenòfobs i neguin altres sensibilitats. Uns extrems que ja s’han viscut i promocionat per determinats partits ultranacionalistes a diversos països d’Europa, i també a Espanya i a Catalunya. Més que res perquè ja saben que va passar a Europa i com va acabar tot quan fa cent anys es va viure una explosió nacionalista.