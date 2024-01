Cuando lean estas líneas, se habrán entregado los Premios Protagonistas de la Vida Menorquina 2023 en el Teatre des Born de Ciutadella. Enhorabuena a todos los premiados. A partir de ahora, se empiezan a fraguar los nuevos protagonistas del año que empieza. No pienso en aquellos que tienen afán de protagonismo, que es algo muy feo. La humildad suele ser consustancial a los mejores. Si nuestra vida es una obra, nosotros podemos ser protagonistas y no unos simples secundarios, unos extras o un mero actor invitado. No has venido al mundo para hacer un cameo. Ni para mendigar aplausos. Si la obra es buena, no necesitarás claca. Lo importante es hacer un buen papel. Si es comedia, tragedia o drama no depende solo de tí, pero intenta por lo menos que tu actuación sea memorable. Para sentirte protagonista basta con que seas un narcisista. Pero para que los demás te otorguen ese calificativo has de hacer algo que sea digno de ese nombre. Algo que tenga una repercusión positiva en los demás. Las modalidades son diversas: deporte, sociedad, cultura, arte, ciencia, en tu trabajo o en tu familia.

No hay protagonista sin historia. Igual que cada historia tiene sus protagonistas. Esa modesta historia que vamos conformando con nuestras elecciones, decisiones y renuncias, procuremos que sea una historia de la que podamos sentirnos orgullosos, que le interese a alguien, que aporte algo. Una historia digna de ser contada.