El nostre calendari festiu està ple de festes religioses. Cert és que la base de la nostra cultura és la cristiana, però també es ver que vivim en un Estat aconfessional. Sigui com sigui hi ha poques festivitats laiques, encara que algunes en trobem com Any Nou (1 de gener), el Dia de les Balears (l’1 de març), el Dia del Treballador (1 de maig), la Hispanitat (12 d’octubre) i el Dia de la Constitució (6 de desembre). La resta són religioses. Algunes es pot entendre que puguin ser declarades dia festiu, per la seva transcendència, com ara Nadal, la Setmana Santa o els sants locals, però més difícil d’assumir és que celebrem per exemple la Mare de Déu d’Agost (15 d’agost) o la Immaculada Concepció (8 de desembre) i, en canvi, es quedi sense cap dia festiu el Carnaval.

De totes elles, Sant Antoni és la festivitat més menorquina. Aquests dies arran de la polèmica de si ha de ser Diada, Dia o Sant Antoni tot sol, hi ha hagut un article interessant de Josep Portella on explicava que abans d'oficialitzar-se la festa, cap a principis dels 80, hi va haver el debat sobre si aquesta havia de coincidir amb el dia del Sant o passar-lo uns dies més endavant, cap al 22 de gener (el dia de la capitulació total de la Menorca musulmana) i així llevar-li el caire religiós. Al final, es va decidir que el dia gran de Menorca fos el 17 de gener, per Sant Antoni. És una festivitat com tothom sap que no convida gaire a la bulla, supòs que és perquè està entre els temps d'excessos de Nadal i la festa desenfrenada del Carnaval. Així i tot, genera bastant de consens la celebració de Sant Antoni, malgrat que sempre hi ha alguns conflictes com si s'ha d'interpretar l'himne nacional després de la processó dels Tres Tocs de Ciutadella o si li deim o no Diada. Serà perquè per a uns celebrem que Menorca passà a la cristiandat i per a altres és l'arrel de la catalanitat de Menorca. Ambdues certes, tan cert com que aquestes dates també es commemora una invasió territorial amb un posterior extermini cultural que si es produís avui més d'un sortiria al carrer a manifestar-se.