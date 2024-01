El tema més comentat el 2023 ha sigut demanar cita a les ITV’s de Menorca. Vaga de personal, llistes d’espera, o les mesures per millorar la situació: contractació de nous treballadors, o obrir en dissabte. Segons les informacions dels mitjans, la desesperació l’octubre era de 7.600 vehicles, i el gener d’enguany ja havia baixat a 2.300.

Fonts de la Guàrdia Civil indiquen que si es demana cita abans que caduqui, no se’ns sancionarà. I també hi ha assegurances que asseguren, redundants, que no se’n faran responsables. Sigui com sigui, la concessió administrativa ha generat als ciutadans més problemes que solucions.

Repàs tot açò a l’oficina de l’estació de Maó. Són les 7,45 hores, i som més de 20 persones de tots els sectors: particulars, vehicles industrials, d’atenció a persones i autocars, esperant la repesca. Un sistema que s’anuncia per a les 8 en punt a través de la web. Des de casa, sol ser missió impossible. Sempre es col·lapsa. La darrera opció és acudir a les treballadores, que es connecten i faciliten les hores disponibles.

A les 7,55 col·loquen el cartell «tauler sense servei», i accedeixen a la xarxa. Uns minuts en els quals els clients comparteixen situacions, bromes, i qualque queixa també. Passades les 8,15 ens van cridant per ordre d’arribada i marxo amb la cita.

La situació continua surrealista. I em creguin, les dues administratives actuen amb la màxima calma i professionalitat. Valen milions. Tenen el cel guanyat.