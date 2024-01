A Ciutadella fa 16 anys que no s’estrena cap pis de protecció oficial. El Govern balear, des de l’any 2008 ha deixat Ciutadella de la mà de Déu, pel que fa a política d’habitatge. S’ha dedicat a obrir una oficina de l’Ibavi a la ciutat més poblada i amb més problemes per accedir a un pis, i res més.

Ara s’ha anunciat que en un futur es construiran 160 pisos de protecció oficial Dalt sa Quintana. I és de justícia dir que ho estan impulsant uns governs del PP, després que l’esquerra no fos capaç en vuit anys de fer res al respecte. Política al marge, és sens dubte una bona notícia, perquè els habitatges de protecció oficial, sobretot si són de lloguer i es tracta d’un gran nombre de pisos, com és el cas, és una mesura efectiva per començar a combatre un dels problemes més grans al que ens enfrontem avui i sobretot demà.

Alguns han criticat que es plantegin fer-ho en un solar rústic, però s’ha de matisar que es tracta d’uns terrenys que el nou Pla General (que un dia o l’altre esperem que s’aprovi) ja qualifica d’urbans. Per tant, cap pega. I benvingut sigui l’anunci que el Govern intentarà agilitzar els tràmits per habilitar que aquest solar pugui acollir les promocions d’habitatge protegit en un municipi on un pis de 90 metres quadrats costa de mitjana 250.000 euros per tenir-lo en propietat o uns 800 euros mensuals si és de lloguer.

Només cal esperar que aquest anunci es converteixi en un fet, i prest puguem veure obres en aquests terrenys. De moment, els pressuposts de 2024 de la Comunitat no hi ha partida reservada, el que fa pensar que anem cap al 2025, quan s’entén que es començarà a redactar primer el projecte d’una primera fase, per després licitar l’obra, adjudicar-la, construir-la i finalment lliurar els pisos (supòs que de lloguer) als beneficiats. Si es tenen en compte els precedents de Maó, que allà sí que han fet darrerament diverses promocions, tot aquest procés pot durar tres o quatre anys, així que sí el 2028 (vint anys després dels darrers pisos oficials) està acabada una primera promoció haurem fet bo. Així i tot, més val tard que mai.