Fundacions, governs, consells insulars, ajuntaments, mitjans de comunicació, empresaris del sector, i fins i tot els Reis, passegen aquests dies per la fira més gran del món del turisme. Més de cent mil persones la visiten en 4 dies, i cadascun dels indrets aposten per donar a conèixer les seves bonances i promoure l’oferta cultural, gastronòmica, esportiva, etc. Vacacions, emocions, i glamur.

Menorca hi ha anat amb l'objectiu de consolidar el turisme nacional i de qualitat, i que la temporada s'allargui més enllà de l'estiu. La Reserva de la Biosfera i Talaiòtica, ofereix el seu estand inspirat en la posidònia oceànica, la planta marina que simbolitza la biodiversitat i la protecció del medi ambient a les illes. Fa uns dies, «Es Diari» publicava una interessant entrevista a Sebastià Triay, president d'Ashome, qui deia que la temporada ja passa a ser de 9 mesos i que augura grans perspectives. Conclusió: l'objectiu ja s'ha assolit. El postureig d'aquest mercat no és per casualitat, ja que el 70% del creixement del producte interior brut del nostre país prové d'aquest sector. Una xifra molt positiva, però de doble tall. Aconsella saber gestionar l'èxit, que sigui socialment sostenible, alineant a la població local, prioritzant el comerç veïnal, i debatre seriosament envers el transport o l'habitatge. Desatendre el debat que pateix el territori i la seva gent, comença a ser inexcusable. Fa falta conjugar l'aparença i l'essència.