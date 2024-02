Estos días se están haciendo bromas en redes de que la segregación ha llegado antes a Vox que en las escuelas. Razón no les falta. Su grupo parlamentario, que logró 8 diputados en mayo, ahora está dividido en tres: el menorquín Francisco Cardona; la presidenta del partido en Balears y el aún presidente del Parlament; y los cinco diputados díscolos. La situación muestra una vez más la aportación de Vox en la política actual, proporcionar una inestabilidad permanente en las instituciones. Ya lo hemos visto con varias crisis en el Govern y en el Ayuntamiento de Palma, por no hablar de la del Consell de Menorca, con destitución y presupuestos prorrogados incluidos.

El problema de la implosión de Vox va a afectar y mucho al Govern, ya que el PP está atado a los cinco díscolos y los necesita sí o sí para cualquier mayoría parlamentaria. No tiene alternativa. El problema que se le presenta a Prohens es mayúsculo. Ante los dos bandos irreconciliables de Vox, ¿hacia cuál se decanta? Si apuesta, como sería lo lógico, por el Vox oficial (con el que tiene un acuerdo), no le llegan los votos para aprobar nada. Si pacta con los díscolos (que cuando se les expulse ya serán tránsfugas), causará un enorme malestar en la dirección de Vox. Vamos, que se lo pueden tomar, lógicamente, como una afrenta, y acabe afectando a otras administraciones donde PP y Vox son aliados, como el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, o los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Valencia, Aragón, Murcia o Extremadura. Menorca come aparte, porque aquí no se sabe si la consellera de Vox está en un bando, en otro, o si solo le interesa cobrar una dedicación exclusiva.

Sea como sea, si la cosa al final se va de madre y Prohens no logra un equilibrio con el que pueda seguir aprobando sus leyes con los díscolos sin mosquear mucho a Vox, siempre podrá pulsar el botón nuclear y convocar nuevas elecciones. Eso sí, tendría que ser a partir de finales de mayo, cuando se haya cumplido un año de los pasados comicios. Y si hay elecciones, dad por seguro que tras este sainete, Vox no volvería a sacar ocho diputados.