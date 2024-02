Ring... ring...

- Hola, què tal?

- Hum.

- Ni bé ni malament.

- Ara veurem.

- A jo no me va ni me ve.

- No passa res. Tot està controlat.

- Primer de tot, gràcies per haver respost afirmativament a la nostra convidada.

- Tu que no ets ciutadellenc? Idò, per què dius la nostra? Ha de ser sa nostra convidada.

- Sí, com vostè vulgui, ha estat un lapsus, sa nostra convidada.

- Perdón caballero, o hablamos en la lengua del imperio o yo no juego.

- Bono, jo d’anglès no en sé. Podem continuar? Gràcies per acceptar sa nostra convidada a fer un zoom tots junts per posar un poc de llum al conflicte que tenen obert a Vox. Sa gent està una mica perduda.

- Yo, ¿conflicto? Yo no tengo ningún conflicto con Vox. Yo, que soy arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM, de la Universidad Politécnica de Madrid, con una especialización en arquitectura rural y urbana de Menorca que incluye historia, cultura y socio-economía de la isla, entre otros aspectos, y poseo un máster en intervención y restauración arquitectónica por el Centro Superior de Arquitectura de Madrid (Fundación A. Camuñas), y que actualmente preparo un doctorado sobre el patrimonio arquitectónico de Menorca en la ETSAM.

- Sí, senyora Medrano, coneixem el seu currículum, un currículum que atabala.

- Pues parece que no lo conoce nadie. A mí me tratan como un cero a la izquierda, cuando mi vida curricular es insuperable. Ay, esta prensa vituperina, no se si sabe qué significa.

- Sí, sí que ho sé. Com veu vostè la crisi?

- A mí la crisis o lo que sea no me afecta. A veces pienso que hubiese pasado si en lugar de un conseller sacamos dos. ¡A que sí, Adolfo!

- No m’ho puc imaginar. Em pens que ja hauria plegat. Però no passis pena, Maite, que si ens hem de tornar asseure ens tornarem a asseure i negociarem un nou acord amb tu. Demana el que vulguis, lo important és sa governabilitat de Menorca, constituir un govern estable, emblemàtic.

- Perdonen que les corte en sus amoríos. Eso tendrá que ser VOX Baleares que lo decida.

- Nada de VOX Baleares. Eso lo decidimos en Menorca. Que se habrá creido.

- ¿Pero como podemos defender una España unida sin el cáncer de les autonomías y ahora me sales tu con lo de Menorca y Baleares? Piensa en lo que nos une: el antifeminismo, el anticatalanismo, la eutanasia, el antiecologismo, el antielegetebeismo, el antivacunismo.

- Per cert, senyor. Jo ja m’he perdut. Vostè és de Vox o no?

- Hombre, claro. Soy más voxiano que Abascal. Bueno, los cinco. Somos el grupo parlamentario de Vox, cobramos el dinero del grupo parlamentario y usufructuamos los despachos del grupo parlamentario, con nuestros asesores y secretarios. ¿Qué más pruebas quieren?

- Però els de Vox Espanya els han tret.

- Bueno, eso ya se verá cuando les demos explicaciones de por qué hemos echado del grupo de Vox al presidente del Parlamento y a la presidenta del partido. Ellos no siguen el ideario de Vox, van por libre, por lo tanto, a picar piedra.

- ¡Cómo que no! Nosotros somos los depositarios de la esencia de Vox, vosotros sois los traidores que solo estáis motivados por el dinero del grupo y las ambiciones personales. Sois unos tránsfugas.

- No, los tránsfugas lo sois vosotros.

- Que hi hagi pau.

- Vosotros sois requetetránsfugas

- Vostros requetés tránsfugas y más.

- Y vosotros hasta el infinito.

- Y vosotros hasta el infinito más uno.

- I vostè què diu, senyora Prohens, que ha entrat al zoom però no bada boca?

- Res, només puc dir que estam davant una crisi interna d’un partit i pel respecte que em mereixen els altres partits m’estim més no posar-m’hi, que sé que sortiré escaldada. La crisi no afecta en res al Govern, el Govern fa com sempre, en plena normalitat, en plena forma.

- No tanta normalidad. Tenemos que revisar el cumplimiento de los cien puntos.

- No hemos visto que se esté preparando la segregación en las escuelas. Nosotros somos como Puigdemont, si hemos de votar que no, votaremos que no.

- Però, senyora Prohens, vostè farà cas als trànsfugues o als expulsats?

- Jo faré cas als que em donin prou vots per a l’estabilitat del govern, ¿vostè que troba, que ara em posaré a mirar si és mascle o femella?

- Ja l’entenc, però em creu quan li dic que ningú sap què passa a Balears.

- El crec, el crec.

- Con cuidadín, Marga, ¡de pactar con los tránsfugas! Piensa en los gobiernos autonómicos que se sustentan en Vox. Creo que tendrías que hablar con Feijóo.

- Los tránsfugas son ellos. Nosotros defendemos el pacto de gobierno

- Que hi hagi pau, germans, hi hagi pau. Déu nostre senyor ens va fer a tots iguals.

- Home, senyor Cardona. No havia dit res fins ara.

- I què vol que digui! És més bo de fer buidar l’aigua de la mar amb la closca d’una escopinya que entendre aquests companys, excompanys, vull dir. Avui he presentat la petició d’un informe als serveis jurídics de la cambra, per veure si, en atenció que les eleccions al Parlament i al Consell, abans eren úniques i que l’elegit ostentava la doble condició, i que encara són eleccions paral·leles, si podem intercanviar-nos. O sigui, si jo puc passar al Consell i na Maite que vengui al Parlament, que estarà en la seva salsa.

- Em pens que això ja no és possible. Crec que no li quedarà més remei, senyora Prohens que convocar eleccions anticipades.

- Ah, no. Eleccions anticipades no, ara que li he pres el gust a açò de ser president des Consell Insular i no em vaig dormir en es discurs de sa diada.

- No passis pena, Dolfo. T’imagines que els de Vox treuen majoria absoluta.

- Bé, bona gent, em diuen que ens queden quinze segons en línia i no tenim temps de dir-nos adéu, adiós, agur.

A l’endemà

Ring… ring…

- Hola, Bepet. Aquest Ring… ring que ens vas enviar ahir, trobes que l’hem de publicar? La gent no entendrà res.