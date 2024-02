Ya sabemos que Sánchez se va a reunir con el prófugo del «maletero», Puigdemont, y asegurar así «la convivencia» entre el que chantajea y el chantajeado. Sánchez, «irónico él», lo hace convirtiendo, según sus propias palabras, la necesidad en virtud. Aquí no hay mentira. Se trata de convertir su necesidad en permanecer en la Moncloa, y seguir gozando de privilegios múltiples para toda la familia, en virtud para alcanzar su objetivo. ¡Manda hue…! que diría mi tocayo Trillo.

Eso sí, de producirse tal encuentro, este se sustanciará después de aprobar la «Ley de Amnistía», y por tanto, borrados todos los delitos del hombre del «maletero», Puigdemont; no sea cosa que en Europa se den cuenta que el presidente de España se reúne con un delincuente prófugo de la justicia española.

Como ven, no se trata de blanquear al delincuente, que también, se trata de blanquear la ignominiosa rendición de un presidente que es chantajeado por un golpista para permanecer en la Moncloa. Lo que aún no está confirmado es dónde se producirá tan ejemplar y aleccionadora lección de «normalización democrática». ¿Será en Ginebra? ¿Será en Waterloo? ¿Se reunirán bajo la foto de la urna del Golpe de Estado?... ¿Quién sabe?

Lo verdaderamente importante no es saber el lugar. Lo importante es saber de qué van hablar. Si de la demolición del Estado de Derecho. Si de la agresión a los policías con todo tipo de material contundente (adoquines, barras de hierro, palos…). Si de la impunidad del tsunami democrático y los CDR. Si de un referéndum sólo para Cataluña. Si del incumplimiento de las sentencias del Constitucional por parte de la Generalidad y de la no exigencia de su cumplimiento por parte del Gobierno de España. O de todo a la vez.

Lo más curioso es que por plantar cara a tal despropósito y ataque al Estado de Derecho, Bolaños llama ultra al Partido Popular. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, cuando ellos, el actual PSOE – entiéndase sanchismo-, no ha dudado en abrazar a los del Golpe de Estado del 2017; a los herederos de ETA que no se arrepienten de los asesinatos que provocaron sus compañeros de filas, ni piden perdón, no han dudado en entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, que tenía en sus listas asesinos de ETA y eso por no hablar de los neocomunistas que manifiestan –Pablo Iglesias-, que patear policías es «jarabe democrático». Pues bien, me sumo y hago mías las palabras de Álvarez de Toledo, Cayetana, cuando afirma que: «El Sr. Sánchez es Presidente gracias a una transacción corrupta… Investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta».

Y es que el Sr. Presidente, cuando apela a la «convivencia» lo hace aplicando una «indecencia» nunca vista en la España democrática surgida de la Transición y Constitución del 78. Eso sí, reconozco la pericia del «Goebbels de Sánchez»» – el Sr. Bolaños-, que eleva a categoría la incoherencia, el cinismo, la mentira, la falta de respeto a la palabra dada, convirtiendo dichas categorías en manual de instrucción para tapar lo que simple y llanamente debe llamarse traición a España, y los españoles.

Para concluir, nada mejor que reproducir diez perlas parlamentarias de Cayetana Álvarez de Toledo, con respecto a la amnistía y al Gobierno Sánchez. Dice la ilustre e ilustrada Diputada:

1. «Hasta dónde llegará el sectarismo, el miedo, la sumisión de los socialistas y si no tendrán sentido crítico, conciencia y un poco de valor. El muro de Sánchez es en realidad un búnker del que ya no se puede salir».

2. «Quién va a decidir si es una violación grave o light de los Derechos Humanos, ¿el gobierno?...Sánchez, ha sellado dos transacciones con los independentistas a cambio de que le mantengan en el poder».

3. «Desde el 9 de noviembre el presidente y su partido son cómplices de sediciosos y, el 23 de enero, también cómplices de terroristas, de hecho seguro que Bildu apoyará que comparezca Sánchez en Pleno, pues les interesará saber si también va a amnistiar a los terroristas de ETA».

4. ««Ustedes que han entregado la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas, solamente pueden gritar ultra ante el espejo. Ustedes son los ultras».

5. «Les voy a decir dos cosas: La dignidad personal del señor Sánchez para nosotros es irreverente, el problema es que representa al Estado y su degradación nos degrada a todos».

6. «El golpe se ejecutó contra la mitad de los catalanes, ahora ustedes lo extienden contra todos los españoles. La amnistía es desgarro y es ruptura».

7. «La amnistía condena a todos los constitucionalistas, legitima el ataque a la convivencia del que fueron víctimas y alienta el siguiente».

8. «Lo ha dicho bien Nuria Espert: las páginas del libro de la convivencia han sido arrancadas, el amor, la amistad, todos esos valores ya no están».

9. «La liquidación de la igualdad. La sedición premiada con impunidad y la malversación con 15.000 millones de quita hacen que el PSOE sea ya sinónimo de agravio, discriminación y corrupción institucional».

10. «Ustedes llaman convivencia a los muros, porque de ahí nace la amnistía, de su obsesión cainita por eliminar la alternancia. Invocan la convivencia con el separatismo, para destruir la convivencia constitucional. Su muro es un búnker».

Se puede decir más alto, pero no más claro, y es que hoy estamos gobernados por un ejecutivo que hace de la mentira, su hoja de ruta, del cinismo su manual de instrucciones y de la traición a las esencias de sus principios, programas, militancia y votantes, su arma de destrucción masiva contra media España, que no acepta ni aceptará nunca la demolición del Estado de Derecho y la liquidación de la democracia y la Constitución del 78. Debemos ponernos en pie y luchar por la paz, la convivencia, la concordia, la democracia y la unidad de España. Se lo debemos a nuestros hijos y nietos, tal como lo hicieron nuestros padres y abuelos, en el ejemplar abrazo de la Transición.

Hoy más que nunca nuestra garantía como pueblo y Nación sigue siendo la Constitución, el Estado de Derecho y los valores de la Transición. Digamos no al chantajista y al chantajeado.