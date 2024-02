Els batles i les batlesses a Ciutadella han passat un fum. Que li comentin al primer alcalde de la democràcia Joan Sintes que se li van escapar tots els seus regidors, excepte un, o a l’actual batlessa Juana Mari Pons, que s’aguanta d’un fil pendent de si es presenta la moció de censura. No du ni vuit mesos com a batlessa i ja li volen fer el llit. En cas que s’executés en els dos mesos vinents seria l’alcaldessa que manco ha durat en el càrrec en democràcia i la primera que la traurien a la força a Ciutadella, en un ajuntament que en els 45 anys de democràcia ha presenciat la dimissió de quatre batles i ha vist que només un ha aguantat dos mandats seguits. Si se segueix el camí que volen (però no s’atreveixen a dir) els partits d’esquerra, podria passar que en un mandat hi hagués tres batlesses: Juana Mari Pons (PP), Maria Jesús Bagur (PSM) i Carol Cerdà (PSOE).

De complir-se el guió, que ara ningú sap com acabarà, quan finalitzi el present mandat podrien haver passat per Dalt la Sala des de la reinstauració de la democràcia municipal el 1979 fins a 14 batles (sis del PP, quatre del PSOE, dos centristes i altres dos del PSM). Per comparar, a Maó en el mateix període en duen set. A Ciutadella sortiria una mitja de més d'un per mandat, ja que s'han celebrat 12 eleccions locals. El primer batle fou Joan Sintes (1979-1983) d'UCD. El va substituir el 1983 en Joan Orell (PSOE) que aguantà fins al 1987, quan va tornar a ser elegit alcalde, però prest va dimitir per discrepàncies amb el partit. El socialista Antoni Salvador va agafar el relleu fins al 1991. Després li va tocar el torn al PP, amb en Biel Allès, que va acabar renunciant el 1996 pel tema des Perico. El va substituir n'Assumpta Vinent fins al 1999; després el centrista Pau Lluch (fins al 2003); i en Llorenç Brondo (PP) fins que va dimitir el 2009 i agafà la vara na Pilar Carbonero (PSOE) durant dos anys. En Chiqui de Sintas (PP) va ser el pròxim, fins que va dimitir en 2014 arran de la mort d'una turista per Sant Joan. Donà pas a Ramon Sampol (PP) fins que el 2015 na Joana Gomila (PSM) es proclamà alcaldessa fins al 2023. I a partir d'aquí, ves a saber. Si n'hem de sumar una, dues o tres. O més, que xerram de Ciutadella.