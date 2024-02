¿Cómo están queridos lectores? Espero que bien hidratados, porque ya saben que el agua escasea. De hecho, la semana pasada este mismo diario publicó la noticia de que no había agua suficiente en Sant Lluís para abastecer los doscientos nuevos chalés que hay proyectados. Eso nos pasa por no tener plaza de toros, como dijo la lideresa intergaláctica madrileña, los pobrecitos catalanes, a los que ella quiere muchísimo, tienen una sequía terrible porque cerraron las plazas de toros.

No se rían, ya verán como algún medio de comunicación amiguete y subvencionado publica un extenso artículo demostrando científicamente que dejar de torturar toros influye directamente en la meteorología. Y pronto veremos tertulias televisivas muy sesudas con expertos en tauromaquia y meteorólogos que demostrarán que el capitalismo salvaje es buenísimo para el medio ambiente, tan bueno que si le dejan campar a sus anchas la Tierra se reforestará sola y los mares se petarán de vida, palabrita de Saudi Aramco, la empresa más contaminante del mundo.

Mira tú, que han hecho embajador a Nadal, ¡vamos Rafa! ánimo en tu trabajo de blanquear dictaduras que no respetan derechos humanos. Todo al dios dinero, claro que sí, tú dices que es por los valores deportivos, ¿de verdad? en un país con pena de muerte y donde las mujeres son tratadas como cosas, pero que esos detallitos no nos distraigan bro. Ser el mejor tenista de la Historia te da derecho a todo y te convierte en un referente… espera un poquito, que igual ahora solo eres referente para la gente escorada a la derecha. Cómo era... si solo vales lo que tienes no vales nada. Ni caso Rafa, todo envidia de losers que no saben lo que es un revés.

Regresemos de los desiertos gobernados por oscuros dictadores que blanquean sus mierdas a golpe de petrodólar a nuestra pequeña isla del Mediterráneo, objeto de deseo de muchos, pero comparada euro a euro por otro referente ético que hizo su fortuna con la salud privada, el señor Víctor Madera. Ya hemos hablado de él en varias ocasiones, la última creo que tenía como el 1 por ciento de la isla, pues bien, redoble de tambor, ya tiene casi el 2 por ciento de toda la bella Menorca. Yo por si acaso vivo escondido detrás de mi naranjo enano, porque temo que en cualquier momento un abogado de traje caro se presentará con una orden de desahucio porque el señor Madera compró mis macetas. Solo salgo para lanzar mis artículos y miren, después del punto, lo que me pasa.

El otro día recibí un email de alguien que me decía que siempre critico a los mismos, que la cerveza, ya ves tú, me estaba quitando el sentido común y que por eso odiaba a la gente que no piensa como yo. Le agradecí el email y que se leyera un artículo. Le contesté que hay millones de artículos, y medios de comunicación, que ya critican a los que él quiere criticar, no hacen falta más. Este mismo diario publica como diez artículos de opinión al día, seguro que encuentra alguno que le guste.

También le dije que el sentido común lo quitan las guerras y la desigualdad, no el lúpulo, eso es una tautología como la copa de un pino. Y que no odio a los que no piensan como yo, eso se lo dejo a los explotadores fascistas, misóginos, homófobos, xenófobos, clasistas, violentos y antidemócratas que lo hacen de rechupete, por eso nos deberían tener enfrente. No olvidemos que si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir mal, pero que muy mal, vistazo a la Historia por favor y gracias. Lúpulo y feliz jueves.

conderechoareplicamenorca@gmail.com