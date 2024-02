Puigdemont va dir fa uns dies que al final tot se sabria. Es referia al que havia ofert el PP a Junts a canvi que els set vots de la formació independentista servissin per investir Feijóo. I a poc a poc es van sabent algunes coses. El PP ha desvelat que durant 24 hores va estudiar una possible amnistia als acusats del procés i fins i tot ha anat més enllà i ha obert la porta a indultar el mateix Puigdemont. Ho matisa dient que s’han de complir algunes condicions, però el que està clar és que el PP de Feijóo ha començat un viratge que evidencia el que molts fa temps que defensem, que la recuperació del marc de convivència a Catalunya depèn de saber perdonar els líders independentistes, sigui amb una amnistia o amb els indults.

No hi ha altre camí possible. El PSOE ja es va adonar d’açò fa temps. Primer indultant líders com Junqueras (ERC) i sobretot després dels resultats de les eleccions del 23J. Amb l’argument de fer de «la necessitat [dels set vots de Junts], una virtut», van passar de dir en campanya que l’amnistia era anticonstitucional a veure-la com una imperiosa necessitat per resoldre el problema amb Catalunya. Un canvi de parer que bé li està passant factura als socialistes, però el temps acabarà donant i llevant raons.

El PP de Feijóo (no saben si també els altres PP) sembla que ha decidit també canviar de marc, conscient que si no es resolen els problemes territorials d’Espanya, mai podrà comptar amb el suport de partits com PNB o Junts. Cert és que el PP ho té més difícil d’explicar, ja que en qüestió de poques hores ha passat de dir que Puigdemont era el líder d’una banda terrorista a defensar el seu indult. Un pot pensar, i tal vegada és així, que no ha estat el millor moment d’anunciar aquest canvi de posicionament, a una setmana de les eleccions gallegues en les quals el PP no les té totes i en què Feijóo es juga el seu futur. Però també és ver que si el PP revalida diumenge la majoria absoluta a Galícia, i es referma el lideratge de Feijóo, dins el partit hi haurà menys oposició en aquest necessari viratge emprès per atracar-se a Junts, un partit que en voler pot fer caure Sánchez i mostrar al PP el camí a La Moncloa.