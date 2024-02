El món s’havia d’acabar a Menorca quan es fessin els ponts de la carretera general. O això deien alguns.

La realitat ha desmentit els pronòstics. Han hagut de passar més de vuit anys, però l’obra ja està feta. Molts passem cada dia o molt sovint pel nou tram de l’Argentina (entre Alaior i Maó) i ens sorprèn que hi hagi hagut tanta polèmica. On està la suposada catàstrofe paisatgística?

La carretera és avui una mica més segura en un punt on hi havia hagut accidents mortals i el paisatge no ha empitjorat.

Ara queda pendent un altre pont de la fi del món a Rafal Rubí, un indret proper a dues navetes de l’Edat de Bronze.

El nou equip de Govern del Consell insular diu que el durà endavant. Vist el vist, el més raonable sembla acabar l’obra com més aviat millor. La proposta d’esbocar el pont que havien anunciat els anteriors governants de la Plaça Biosfera no sols sortiria molt més cara sinó que seria des del punt de vista de la mobilitat una mica menys segura.