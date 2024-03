Ring... ring... - Sí, Bon dia. - ¿Es usted el señor Josep Portela Col? Soy de la compañía telefónica. Le llamo porque tenemos una oferta para usted, dado que es jubilado y lleva más de veinte años en la compañía. Es una oportunidad única. Les ofrecemos 600 de fibra de entrada y de salida, más su teléfono fijo y su móvil principal con llamadas a fijos y móviles ilimitadas, y conexión a internet ilimitada para el móvil. También para el segundo móvil, 200 minutos de llamadas y 15 GB cada mes. Además, televisión con treinta canales, eso sí, sin el futbol. Todo ello por 57 euros, IVA incluido.

Mentre ella parla com una metralladora jo pens: açò és una bona oferta. Vaja que són generosos els de Movistar amb els jubilats. I continua la jove:

- ¿Qué le parece? Le instalaremos el descodificador y haremos el cambio sin coste alguno para usted. Nosotros ya nos encargaremos de todo. Solo tiene que confirmar la permanencia por un año…

Jo pens, si en fa vint, en puc fer un més, i li dic que sí. Ella em demana els dos nombres de mòbil i fix que entraran en l’oferta. M’estranya que no els conegui, però els hi dic. Després em diu que ha de confirmar la meva identitat i em comença a demanar nombre de DNI, adreça, data de naixement, etcètera. Quan arriba na Lourdes de la feina li dic. Avui he fet un bon negoci, els de Movistar ens han baixat la quota quasi un 50%. A mig capvespre sona el telèfon:

Ring... ring...

- Buenas tardes. ¿Es usted el abonado Josep Portella? Nos han comunicado que desea dejar nuestro servicio, ya que otra compañía ha iniciado el expediente de portabilidad. ¿Le podemos preguntar por la causa de su decisión?

- Bueno, yo no deseo dejar Movistar. Ustedes me han llamado esta mañana ofreciéndome unas mejores condiciones debido a mis años de cliente suyo y mi jubilación. No le entiendo.

- Perdone, nosotros no le hemos llamado ¿La persona que ha llamado no se ha identificado con el nombre de la compañía para la que trabajaba?

- No, en ningún momento, es más por la información de la que disponía y lo que ha dicho, he entendido que eran ustedes. Me deja frío. Me van a oír.

A aquestes altures del capvespre, jo ja estava encès, i açò que som mal d’encendre.

Ring... ring...

- Sí, ¿diga?

- Le llamo de … (deixarem el nom en blanc no sigui que encara em cerquin ses còssigues, diguem que comença per una de les darreres lletres de l’abecedari). Solo para confirmar que está usted de acuerdo con las condiciones pactadas esta mañana y verificar los datos. Le repaso nuestra oferta… bla, bla.

- Bueno creo que no haré el cambio.

- ¿Por qué?, ¿le han ofrecido unas mejores condiciones?

- No, es porque esta mañana ustedes no se han presentado como la compañía que son y me siento engañado. Por cierto, los treinta canales que dicen, ¿son los de Movistar?

- No, claro, Movistar los tiene en exclusiva, pero podrá ver usted documentales, series, películas, concursos.

- ¿Pero podré ver a la teniente Rizzoli i a Moura, la doctora forense?

- Me temo que no. A ver, decídase, ¿quiere o no quiere quedarse con nosotros?

- Pues no.

- Buenos días.

Ring… ring

- Sí, ¿diga? ¿Son los de Movistar o los otros?

- Somos de Movistar. Hemos visto en el sistema que usted ha resuelto no aceptar la oferta de X y volver con nosotros. Si es así, tengo la obligación de informarle de algunos detalles de los que seguramente no le han hablado. En primer lugar, sus números de móviles y fijo se los quedarán ellos y nosotros tendremos que generar números nuevos. A parte, hay una penalización para usted por cada número contratado con permanencia de un año esta mañana, de 250 euros por número, y a nosotros de 1.500 euros por número. O sea que le costaría 750 euros y a nosotros 4.500. ¿Si usted desea seguir?

- Pues yo ya no lo sé, ¿Cómo es posible que me hayan engañado y aun tenga que pagar? ¿Hay alguna solución?

- La única solución factible es permanecer con esta compañía durante un año, y cumplido este plazo volver con nosotros.

- Pero yo ya les he dicho que no quiero seguir con el presunto acuerdo.

- No se preocupe, anoto enseguida la incidencia y antes de 5 minutos le llaman.

Passen tres minuts i:

Ring… ring

- Señor Portela Col. Soy del departamento de garantías de X. Está mañana una comercial se ha puesto en contacto con usted. Le voy a hacer unas preguntas importantes: ¿Se ha sentido usted presionado de algún modo? – No, de ninguna manera. ¿Se ha sentido usted engañado? – No, claro que no. -¿Su decisión de pasar a nuestra compañía ha sido libre y voluntaria? -Sí. -¿Por qué motivo lo ha hecho?

-Por las condiciones económicas. ¿Le han llamado de su actual compañía? No.

No havia dit tantes mentides mai d’ençà que era petit.

Ring... ring

- Señor Portela, le llamo del departamento de (ja no me’n record) de la compañía X. Me tiene que confirmar el contenido del acuerdo (l’home em recorda per quarta vegada la seva oferta i afegeix: - Ahora, nuestro técnico se pondrá en contacto con usted para el cambio. Recuerde que los gastos de instalación, según la ley (no se què) son a cargo del cliente.

- ¡Perdone! Esta mañana me han dicho que no me supondría ningún gasto.

- Si es así, recuerde que cuando se lo pregunten, diga que la oferta ha sido presencial, no telefónica. Si es presencial, los gastos son a cargo de la compañía.

Encès, no. Socarrat.

Ring... ring

- Soy del departamento de...

- A ver, ¿cuántos departamentos tiene su compañía?

- Del departamento de verificación bla, bla, bla… Y dos últimas preguntas: la oferta, ¿ha sido presencial o telefónica? – Presencial. ¿Su actual compañía se ha puesto en contacto con usted? No. – Pues mañana recibirá un correo con el contenido del contrato, que hará de firmar y confirmar. ¿De acuerdo? ¿Satisfecho de nuestra atención? – Sí, muy satisfecho.