Llegia l’altre dia que París obrirà a l’estiu el seu primer museu dedicat de forma integral al formatge, una iniciativa que vol posar el focus en la grandeur dels seus coneguts productes, tot aprofitant l’empenta que viurà la capital de França amb motiu dels jocs olímpics de juliol. Ja existeixen al país petits museus dedicats de manera monogràfica a les diferents varietats locals però aquesta, serà la primera vegada que aixequen una catedral formatgera que vol posar en valor el seu patrimoni làctic, per si no fos prou conegut arreu del món. Es tracta d’una iniciativa privada que compta amb un pressupost d’1,5 milions d’euros i que han aconseguit en part, gràcies al micromecenatge. D’entrada no em sembla una xifra escandalosa pensant en el que s’inverteix avui dia en certs projecte públics.

A Menorca sempre he pensat que un projecte d'aquestes característiques, podria ser molt interessant per poder ajudar a seguir reivindicant el nostre formatge d'una manera central ja que estem parlant d'un dels signes d'identitat que defineixen i ajuden a explicar la raó de ser del sector primari. És veritat que les experiències que s'ofereixen avui dia a diferents finques de Menorca, contribueixen a fer viure al visitant la importància d'aquest producte alimentari i ajuda a donar fe de que la tradició continua vigent però tal vegada, pensant en un espai obert durant tot l'any que ho expliqui de manera integral com els francesos faran a París, estaria molt bé. Penso ara mateix en el Convent de Sant Diego d'Alaior que té un museu del calçat i que ja acull el Centre d'Interpretació de la Gastronomia com un indret on donar-hi cabuda però també la pròpia seu de la D.O. Mahón-Menorca a tocar del Parc de s'Albufera des Grau.