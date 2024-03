Aunque las palabras no cambien, lo que significan sí. Hombre, mujer, democracia, guerra… los mismos vocablos ya no dicen lo mismo. Hay palabras muertas, esqueletos sin vida. No comunican ni tienen pulso. Otras crecen con nosotros y también se transforman mientras pasan por mil vicisitudes.

Estamos en guerra y lo ignoramos. Las guerras de antes estaban limitadas por los medios disponibles y respondían a otro mundo. El mundo global es el de la guerra total. Oiremos hablar de guerra híbrida, pero también guerra comercial, informativa, demográfica, climática, ideológica entre diferentes colectivos. Vamos hacia la polarización creciente y el enfrentamiento. Se han utilizado atentados terroristas, como el 11S y el 11M. La manipulación y el control informativo forman parte de la contienda. Si antes había un mundo bipolar, ahora es multipolar o, simplemente, polar. De la guerra fría a la guerra congelada y lista para freír cuando se necesite. Guerras deslocalizadas, sofisticada tecnología militar, desestabilización de países, guerra química o bacteriológica, inteligencia artificial con capacidad mortífera autónoma, drogas y mafias que trafican con seres humanos. Servicios de inteligencia y contraespionaje campando a sus anchas. Ante este panorama de violencia y odio, entro en la biblioteca pública. Entre libros ordenados, adormecidos por el silencio, me aíslo del ruido ensordecedor del mundo y encuentro un remanso de paz.