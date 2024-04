1-IV-24 lunes

Pasó la Semana Santa con el habitual tiempo borrascoso. De pequeño, cuando era más piadoso, creía que Dios intervenía en el clima para recordarnos que su unigénito era un ser especial, nada menos que carne de su carne, al que había que rendir pleitesía y ser especialmente empáticos con él en el llamado Viernes Santo cuando, clavado en la cruz, suplicaba al Padre que pusiera fin su tormento, mientras el cielo retumbaba y rayos y centellas rasgaban las nubes. Debo confesar que me impresionaba aquella puesta en escena y me metía en casa a toda prisa. La pregunta es: ¿por qué siempre hace un tiempo de perros en Semana Santa, caiga cuándo caiga? Si siguen promocionando la isla como destino turístico en los días santos se arriesgan a múltiples querellas por incumplimiento de contrato…

Mientras tanto, la tradicional celebración del día d’enganar por parte de «Es Diari» es de nota: nada menos que el presunto proyecto del Consell de trasladar las navetas de Rafal Rubí para poder mantener el puente inacabado de la carretera general. Lo que más me sorprende no es la broma en sí, sino que me la haya tragado como una información más, vamos que no me haya parecido nada inverosímil y haya tardado unos minutos en caer en la cuenta de la embocada, y es que de los vericuetos actuales de la política uno puede esperar cualquier cosa. Y enhorabuena a «Es Diari» por mantener la sana costumbre de la enfotenda.

2-IV-24 martes

Grata comida con amigos madrileño-menorquines en el maravilloso balcón del Cap Roig donde comentamos el accidente de la víspera en aquellas aguas. Nos cuesta comprender que se salga de paseo a la mar con el temporal en su punto álgido, y nos cuesta sobre todo a quienes experimentamos un pánico indomeñable en cuanto el mar se riza, el cielo se oscurece y nuestro frágil esquife empieza a bailar una lambada.

Pero el tema estrella, y no menos inquietante que un mar encrespado, es el desembarco de la OTAN en la isla que nos convertiría en objetivo militar de primer orden, poniendo en cuestión nuestro pacífico y placentero modo de vida. También le toca el turno a la revoltosa presidenta de la Comunidad de Madrid, su trumpismo dicharachero y libertario y las siniestras amenazas de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR.

El arroz caldoso y el suflé, imperiales, gracias. Al final, y entre chupitos, decidimos que lo de OTAN de entrada sí, no va a ser para tanto… Y, además, los compromisos están para ser cumplidos, aunque no nos gusten. No es cuestión de la controversia pacifismo/belicismo sino de realismo geopolítico, seguridad internacional y credibilidad.

4-IV-24 jueves

Interesante artículo de la presidenta del Ateneo Margarita Orfila sobre la iniciativa de algunos ciudadanos de erigir un monumento al caudillo cartaginés Magón quien, al parecer anduvo por nuestras tierras insulares a finales del siglo III a.C y le dio nombre a nuestra ciudad, inaugurando así la insepulta polémica sobre la hache saltarinaque ha atravesado siglos y siglas partidistas.

En sus escasos días en Menorca, Magón captó con tanta perspicacia la habilidad de los menorquines con las hondas (nuestra placera María Caimaris es toda una autoridad en la materia) que se llevó a dos mil isleños a luchar, encuadrados en las milicias cartaginesas donde tuvieron actuaciones cruciales a pedrada limpia. Considera la catedrática mahonesa que el homenaje debería dedicarse a esos miles de honderos y no a ese militar que dejó la isla esquilmada de hombres luchadores... ¿Un monumento a este general o a esos arqueros y honderos que revolucionaron el arte de guerrear?, se pregunta con tino nuestra catedrática y presidenta del Ateneo.

Item mas: ¿No suena algo anacrónico eso de los obeliscos?

¿No sería más constructivo homenajear a mahoneses ilustres, como nuestro científico Benjamín Carreras Verdaguer, cuyo descomunal currículo en la División de Energía de Fusión Nuclear en Oak Ridge National Laboratory (USA)y en las universidades de Madrid y Alaska, pide a gritos que se le otorgue la medalla de oro de la ciudad?

10-IV-24 miércoles

«El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a Suiza por incumplir sus objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero. Daba así la razón a una Asociación formada por «2.000 Mujeres Mayores por el Clima» que argumentó que la inacción ante la crisis climática las expone al riesgo, por ejemplo, de morir por una ola de calor…»

¡Bravo por las abuelas concienciadas!