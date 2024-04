Hay comisiones obreras, de servicio, bancarias, de investigación… últimamente proliferan estas últimas, en una verdadera batalla de comisiones arrojadizas dada la corrupción reinante que, por lo visto, no conoce colores políticos ni fronteras éticas. Se utilizan como acusación y desgaste del adversario, con el famoso «y tú más». Cuando se cobran comisiones fraudulentas por algún asuntillo, se crea una comisión para investigar el tema y santas pascuas.

¿Saben cuántas comisiones hay en el Congreso y el Senado y lo que cobran sus señorías cada vez que se reúnen? Da escalofríos tanto trabajo para averiguar la verdad y rendir cuentas.

El artículo 76 de la Constitución dice: «El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público».

No es posible crear una comisión de investigación sobre las comisiones de investigación descontroladas pero, a este paso, no se descarta que se intente poner fin a tanto despilfarro. Además, sigue el mismo artículo 76: «Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas». Si te citan, has de ir. Alta tensión.

Como ven, todo saldrá a la luz y, por fin, se hará justicia. Para eso pagamos impuestos.