Un floc és una veta, una cinta plana, lligada formant una doble baga. S’utilitza per subjectar i tots n’hem fet a milers, fent el nus quan ens cordam les sabates. Fàcil de desfer, s’empra per adornar l’embolicat d’un regal, fent-lo polit i atractiu.

La frase feta «si no t’agrada posa-li un floc» és un consell irònic donat amb bon humor, per indicar a qui li emprenya una cosa, que s'haurà de resignar a acceptar-la tan si vol com si no vol, ja que l’únic que pot fer és posar-hi un floc i almanco ho trobarà més guapo.

Depenent de la mentalitat de cadascú les situacions que no ens cauen bé poden ser diferents: Si mesclaves els fems i et molesta el porta a porta, o que un empresari aprofiti que la legalitat té poca força, per fer piscines en tost d’aljubs, o que un particular amb malícia construeixi botant-se les lleis, un circuit de motocròs i derrueixi patrimoni històric... idò, si no t’agrada, posa-li un floquet!

Si ets alaiorenc i si per enaltir una festa que hauria de ser de tot el poble, el conferenciant elegit és una mala peça, que no et cau en gràcia per ser un home de partit, perpetuat dins la política, destacat pel seu populisme racista i xenòfob, un pillastre en el cobrament de dietes, si preferies una persona de consens... hauràs d’aguantar-te i posar-hi un floc.

Si la seva presidenta diu que Madrid és Espanya, si es beneficia no de l’efecte capitalitat, sinó de l’híper-capitalitat, si consideres la monarquia un sistema inadequat i et cau tord... en la final de Copa com a protesta no violenta, pots fer renou xiulant i entonant càntics com l’Aurrera (endavant) i el Goazen Athletic (anem Athletic), de manera que no es pugui escoltar l’himne que els vincula... i si no els agrada, que hi posin un floc!