Diuen que les persones previsores, valen per dos. Anticipar-se a les coses segurament ens ajudi a viure més tranquils, encara que d’entrada, comporti una mica més de feina. Els humans som imperfectes i ens ho hem d’anar recordant de tant en tant. Són aprenentatges de tota la vida dels que el refranyer en va sempre ple, «más vale un por si acaso que un quién lo hubiera dicho» o «més val arribar una hora abans que un minut més tard». Vivim en un país que per definició no ha estat mai massa pendent del que vindrà sinó més aviat del dia a dia, però no tots els països actuen igual.

Les autoritats suïsses, per exemple, darrerament han recuperat una recomanació adreçada a la seva població per tal que tingui reserves personals durant gairebé una setmana davant l'escenari de crisis globals i tensió bèl·lica que ens toca viure. Les reserves haurien de contenir principalment aliments emmagatzemats com arròs, pasta, oli, plats preparats, sal, sucre, cafè, te, fruita seca, muesli, galetes, xocolata, llet UHT, formatge dur, carn seca i conserves. Les begudes també serien imprescindibles i cada llar hauria d'emmagatzemar nou litres d'aigua per persona perquè en cas d'emergència, això permetria beure i cuinar durant com a mínim tres dies. També parlen de guardar a casa objectes útils en cas d'interrupció de l'electricitat com una ràdio amb piles, llanternes, piles de recanvi, espelmes o llumins així com medicaments, productes d'higiene, aliments per a mascotes i efectiu. Un rebost de supervivència que durant la pandèmia de fa quatre anys, ja va posar-nos a prova sobre quina era la llista de la compra que calia tenir i que va deixar-nos imatges per al record en forma de tones de paper higiènic acumulat.