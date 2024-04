Salía de visitar a mi peluquero de cabecera cuando me encontré con un conocido. ¿A dónde vas tan bien peinado? me preguntó. Le dije que pronto me iría de viaje y que me estaba acicalando un poco. No se puede volar de cualquier manera. Y votar de cualquier manera, tampoco. Hoy votan en el País Vasco. Luego habrá jornada de reflexión (también hay una el día antes). ¿Qué ha pasado?, nos preguntaremos. Somos reactivos. Nos ponemos a reflexionar a posteriori. Los hechos consumados nos dan más seguridad. Bueno, les deseamos lo mejor a esas gentes y celebremos por muchos años la democracia que compartimos. Nunca llueve a gusto de todos, pero lo peor es la sequía.

Hablando de sequía, cuando el agua es un bien escaso, estamos dispuestos a todo por una cuestión de supervivencia. Mientras creemos que es algo ilimitado, se despilfarra. Secamos o contaminamos los acuíferos y solo reaccionamos cuando nos aprieta la sed. Somos incorregibles. Noticias relacionadas Comisiones a gogó Más noticias relacionadas Hoy tenemos un país dividido. A la antigua usanza. Ahogados por la abundancia y agobiados por la pobreza. Hay algo peor que la corrupción. Aceptarla porque los corruptos son de los nuestros.

Espero que encontremos la salida del callejón, llegue la paz, la prosperidad y que triunfe la justicia. Tengamos fe porque la razón ya no basta. Cuando nos gobiernan las vísceras y no la inteligencia, todo empieza a agrietarse. En lugar de cooperar, nos peleamos. Procuremos calmarnos y no perder el norte.