Divendres 19 abril entre 19-20.30 h a Maó coincidien 8 actes culturals com a mínim. A Ciutadella en coincidien 6 en la mateixa franja. Aquest dia i dissabte 20 són excepcionals per la celebració del 23 d’abril, d’acord. Però és que altres puntes de coincidències es produeixen tot l’any al mateix temps que també hi ha valls llargues sense pràcticament oferta. Les distàncies a Menorca són petites i hem de considerar l’oferta cultural pràcticament com a una, no com a vuit d’indiferents. És una llàstima perquè així es dificulta que el públic pugui acudir i s’impedeix que els organitzadors tenguin l’èxit de resposta que es mereixen. També és de lamentar que una illa que presumeix de vivesa cultural tengui prou caps de setmana amb una oferta escassa o nul·la.

El rendiment de les despeses i dels esforços per organitzar és bastant millorable. Les dimensions, la població i el nombre d’agents programadors fan que Menorca tengui a l’abast la capacitat de donar-li una solució definitiva. L’Agenda Cultural del Consell va ser un intent, però no fa aquesta funció, perquè no permet programar de manera compartida. Qui programa ha de poder veure i analitzar fàcilment tot el previst mesos per endavant, i corregir àgilment en qualsevol moment. L’Agenda bàsicament serveix per anunciar. I algunes vegades no és la font d’informació més actualitzada. És necessari un mecanisme molt més àgil i funcional, compartit pels organitzadors.

Algunes persones solen comentar: com més oferta millor. I tant, molta i plural, però eficient. La creativitat, la intensitat, la implicació no han estat mai contràries de l’eficiència, a l’inrevés, se’n nodreixen.

El Fòrum i Centre d’Estudis Locals va aconseguir que diferents entitats locals posassin en marxa un calendari-programa digital permanent dels esdeveniments previstos a Alaior. Inclou previsions de prou mesos per endavant i s’actualitza en el moment que cada organitzador afegeix un acte. Pot ser consultat al dia des del web del Centre d’Estudis Locals (CEL Alaior) centreestudisalaior.org i enllaçat al calendari de cadascú. L’objectiu de la iniciativa és incloure tots els actes amb prou temps per tal d’evitar coincidències, trobar els millors dies i setmanes i tenir l’oferta anunciada constantment. Les entitats demanen que se’l tengui present per tal de no trepitjar els esforços. Només els actes promoguts per forans ho ignoren i no ho respecten i, llavors, trepitgen.

El calendari inclou els actes de totes les entitats i col·lectius que hi volen participar, pràcticament tots els habituals. Cada entrada consta de títol, horari, organitzador, lloc, i petita descripció. Les entitats tenen un accés i poden incloure i modificar només la seva part, o fer arribar l’avís i el CEL les inclou.

Aquesta eina fa anys que el Fòrum i Centre d’Estudis l’havia reclamada reiteradament a Cultura de l’Ajuntament sense que fos acceptada. Finalment, vam decidir posar-la en marxa per compte de les mateixes entitats. També s’ha brindat a Cultura de l’Ajuntament que s’hi afegesqui i la faci servir per anunciar els seus esdeveniments i per programar amb coherència amb allò que hi ha previst.

Encara que l’Ajuntament no s’hi afegeix, el menys ho respecta i a Alaior s’ha aconseguit evitar les coincidències i tenir una planificació més racional amb més dies amb oferta cultural. Qui ho podria liderar a Menorca? No ho sabem, però potser no convé que sigui el Consell, millor qualcú amb més agilitat i cintura.