Conversa entre veterans i surt la pregunta: et refereixes a aquell defensa central alt i prim, que corria veloçment, lleuger, a passes llargues, com un gànguil? M’encantà la resposta: Ecoliquà!, dita fent cantarella.

Feia anys que no escoltava aquesta exclamació que expressa conformitat absoluta amb allò que diu o fa un altre. El seu significat vol dir en efecte, exacte, això mateix. Per exemple: Ecoliqua! Ho has encertat, aquest era el llibre que volia per St. Jordi.

És una paraula vetusta que forma part del tresor de la llengua, el seu ús és residual entre els que tenim una bona edat i quasi inexistent entre els mil·lennials i la Generació Z.

Els menorquins hem acumulat amb tranquil·litat i bons aliments, paraules vestigi de llengües conqueridores o veïnes. En aquest cas és un italianisme i podem trobar-la en altres llocs de parla catalana amb les variants equiliquà, equoliquà, ecaliquà o aqualiquà.

També l’he escoltada en acabar una feina: –Fas ben net el llautó, hi poses un pelló de plata, apliques molt prima la gala de foc, que corri la soldadura i Ecoliquà!, l’ansa està soldada!

Avui amb extrems ideològics oposats, moltes de les informacions que rebem no són exactes i clares. El pèrfid engany de la subvenció a la dona de Sánchez, deixa retratats als periodistes i tertulians entremaliats, disposts a gestionar la informació de manera imprecisa, incorrecte, errònia o directament falsa.

Açò sí, cada u veu les coses segons les ulleres que es posa. El Govern del PP diu que elimina la Comissió Balear de Medi Ambient, per reduir tràmits administratius i agilitzar l’administració... els que estant plenament d’acord diran Eccoliquà!

Ho fan per eliminar protecció, ja que emetia declaracions d'impacte ambiental posant límits al creixement, perquè va denegar l'ampliació de l'aeroport de Palma o recomanà demolir la rotonda de l'Argentina... i perquè no agradava als constructors. Ecoliquà! Diran els altres.