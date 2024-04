Podríem dir que a dia d’avui encara existeix un consens majoritari de que vivim a una democràcia, de que formem part del món lliure i que per tant, no existeix repressió i cadascú es pot manifestar per tot allò que cregui legítim. Jo personalment, també formo part d’aquesta majoria que encara creu que les societats occidentals (inclosa l’espanyola) són lliures i viuen en democràcia, això sí, amb certes reserves, ja que també és cert que els estats han anat adoptant cada cop més un rol coactiu amb el ciutadà, mentre que la política (particularment l’espanyola) s’ha anat degradant adoptant una deriva bastant preocupant.

Tot i així, jo encara considero que som uns privilegiats respecta d’altres territoris, altres territoris que si que realment ho passen malament, altres territoris on existeix la repressió, on no pots manifestar-te contra el govern i on els drets fonamentals son paper banyat, i evidentment, no estem xerrant ni d’Espanya, ni d’Europa ni dels Estats Units... em refereixo a règims totalitaris vestits de democràcia, els que tots coneixem, però dels quals se’n xerra més bé poc, i que estan molt ben avinguts entre ells, em refereixo és clar de Rússia, Iran, Veneçuela, Corea del Nord, Cuba, etc. tots ells països enemics declarats d’occident, alguns dels que he nomenat han arribat a un punt en el qual no poden ni alimentar a la seva població, però d’altres, com Iran o Rússia, representen un perill per l’estabilitat mundial, ja que disposen d’arsenal nuclear.

Per aquest motiu, em sorprèn la ignorància de molts dels manifestants anti-OTAN que fa no gaire van sortir pels carrers de Maó exhibint banderes comunistes (algunes inclús de la Unió Soviètica), tot això baix l’organització d’una plataforma que s’autodefineix com «Plataforma per la Pau»... em demano, com poden ser compatibles banderes de règims totalitaris i genocides amb la pau? M’agradaria fer aquesta reflexió, si avui dia a Europa i a occident en general tenim la gran sort de viure en pau i amb certs drets, és precisament gràcies a aliances com la de l’OTAN, tothom té el dret de manifestar-se pel que sigui, per això precisament vivim a un món lliure, però sí que seria d’agrair un poc més d’objectivitat i contrast amb la realitat. I pel que fa a la base, entenc que pugui incomodar a molta gent, però desgraciadament occident molts cops té uns mal veïns, i a Menorca podríem hauríem de ser conscients del potencial que té el port de Maó en aquest sentit, perquè mai ho tenim bé, no venen bé els creuers, no venen bé els ferris, no venen bé els iots... no podem destruir el desenvolupament d’aquesta magnífica i única rada que es dona des de fa segles. Volem viure en pau i tranquil·litat, però no sé qui pagarà les factures i no sé qui ens protegirà si el dia de demà s’inicia una guerra, a jutjar per la ideologia d’alguns d’aquests activistes queixosos, potser en Putin o el Sr. Maduro ens brinden un cop de mà.