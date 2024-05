Ring... ring...

- Muy Buenos días. Si desea afiliarse, pulse el uno. Si desea presentar una propuesta política pulse el dos. Si desea un autógrafo del líder, pulse el tres. Si desea denunciar una tropelía socialista, pulse el cuatro. Si desea darse de baja del partido, espere.…

Al cap d’una estona d’escoltar Bertín Osborne (no confondre amb Ozzy Ousborne)…

- Buenos días, ¿quiere darse de baja? ¿Por qué? ¿Si es para pasarse a Vox, no se preocupe, nosotros le hacemos una oferta que no podrá rechazar.

- No, no. Yo soy un columnista sabatino del «Daily Menorca News» y me gustaría poder hablar con el señor Feijóo, con acento en la primera o.

- Espere un momento… No nos consta ningún «Daily Menorca News».

- Perdone, es el diario «MENORCA», pensé que en inglés tendría más chance.

- ¿Pero usted se cree que sin cita previa puede hablar con el señor Núñez Feijóo cuando le plazca? A ver, la primera que tengo es para el catorce de octubre.

- Bueno, si me hace el favor de decirle que soy amigo de José Luis de Alaior…

Bertín Osborne segueix cantant Buenas noches señora…

- Buenos días, me han dicho que es usted amigo de José Luis, el crac de Alaior. Si gano lo mismo lo hago ministro de Cultura o de la Guerra, estoy dudando. Bueno, ¿qué desea?

- Nada, unas preguntas sobre lo que dijo Pedro Sánchez el otro día, eso, que tienen ustedes que ser buenos y comportarse como personas civilizadas, que si no lo hacen España está en peligro.

- Vamos a ver. Primero quiero felicitar a Pedro Sánchez por la campaña de promoción de las velas de santo, aquellas rojas de cementerio. No ha habido un hogar socialista que durante estos cinco días no haya tenido encendida una vela de parafina, unos para que se quedase y otros para que se fuese. Me consta que entre nuestra parroquia ha pasado lo mismo. Y segundo, su pregunta: Claro que sí. Las palabras del presidente son todo luz. No entiendo cómo es que llevamos tantos años tejiendo bulos, compartiendo las cloacas del Estado con el PSOE, instigando en la judicatura, controlando ahora tú ahora yo televisión española, dando la tabarra con ETA i Venezuela, subvencionando a la prensa canallesca, alimentando trolas en las redes. ¡Ay, que equivocados estábamos! En realidad, como gallego lo digo, yo también creo que España es un estado plurinacional i plurilingüístico, que los pueblos tienen el derecho a decidir con quien quieren ir a la cama. Es que empiezas a discutir y a discutir y nunca sabes donde puedes acabar. Le prometo que a partir de ahora me voy a portar bien, como debe hacer un estadista de mi altura. Nada de poner en duda la mayoría de gobierno, es cierto, nosotros tuvimos más votos, pero solo podíamos sumar con Vox. Hay que aceptar el legítimo acuerdo de mayoría. Mañana mismo voy a pedir que los miembros del Consejo General del Poder Judicial pongan sus cargos a disposición de la democracia, cosa que obligará a la renovación del máximo órgano judicial, que lleva cinco años de retraso por nuestra culpa, ya que ahora lo controlamos. Ahora mismo voy a ofrecer mis votos al PSOE para pactar una ley que pase a los fiscales el poder que ahora tiene cualquier juez para abrir diligencias, como ha hecho el juez Peinado con Begoña, padre de la concejal del PP, Patricia Peinado. Estas incompatibilidades no pueden permanecer más tiempo. Voy a proponer un código ético para cerrar todas las puertas giratorias y patear a los tránsfugas que nos den mayorías inmerecidas. En la junta directiva del sábado voy a proponer un retiro espiritual al monasterio de Silos y romper todos los acuerdos con Vox, aunque perdamos alcaldías y presidencias. No podemos confundirnos con la ultraderecha, nosotros somos un partido de centroderecha, europeo, moderado, moderno, modélico. Por cierto, ahora he estado hablando con su paisana Prohens y hemos acordado que al final no derogarán la ley de memoria histórica, recuperarán y ampliarán las atribuciones de la oficina anticorrupción, reforzarán la defensa de la lengua catalana que pierde presencia social cada día que pasa, vamos a ampliar la moratoria turística a las piscinas y establecerán un número máximo de visitantes y de coches en todas las islas. La verdad es que las palabras de Pedro Sánchez hicieron mella en mi corazón. ¡Qué bello ejercicio de sinceridad! Ya está bien de política barriobajera y de remolcarnos en el lodo. Así se lo he comunicado a Isabel, que se va a meter a monja ursulina. Aznar y Miguel Ángel Rodríguez fundarán la orden del Santo Job en unas cuevas de Navacerrada, y el amigo Abascal ha pedido su entrada como recluta en la Legión. Que gran hombre, Pedro. Como Jesús, conducido por el Espíritu Santo al desierto, cierto que solo han sido cinco días y no los cuarenta de aquel, pero ¡líbreme Dios de comparar al presidente con Jesús! Con su «yo sigo» me ha recordado a aquel filósofo argentino, Felipito Takatún.

- Señor Feijóo, me deja anonadado, humedecido de emoción. ¿Y ustedes harán esto unilateralmente?

- Claro que no, ¿nos toma por tontos? Eso lo haremos cuando el PSOE deje de intoxicar contra nuestros cargos públicos, cuando deje de fabricar mociones de censura, cuando deje de controlar los medios de comunicación públicos y favorecer a algunos privados, cuando no me saquen más nunca con el narco gallego, cuando no nombren fiscales generales a su libre albedrío, cuando no le monten pollos a Isabel, cuando dejen de llamarnos fascistas y vendidos a Vox, cuando la madre de Dios se llame Juana.

- Ya me parecía a mí que su retórica tenía una segunda parte. Por un momento he pensado que entre todos se dignificaría la política como la más noble de las actividades humanas y tiene razón, la recuperación de la política noble y digna nos apela a todos. Y para que vea, yo, a partir de ahora, voy a mirar a José Luis con otros ojos.