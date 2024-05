Jesús és el nom del fill de Déu, molts al referir-se a ell diuen «el Bon Jesús». S'empra també com exclamació quan algú fa un atxem desitjant salut. Jesús significa Salvador, els catòlics creuen que aquest nom té poder i dona protecció divina. De fillet em fascinava que caminés sobre el mar.

En combinació amb el mot ‘amat’, forma l’expressió Jesús-amat, pronunciat com si fos una sola paraula, significant que hom assenteix, dona per cert allò que els altres expliquen: -Amb un altre govern la carretera ja estaria acabada... -Jesús amat! I tant que ho estaria!

Fa una cinquantena d’anys es va fer una campanya amb el lema «Nuclear? No, gràcies! i va fer un bon paper, perquè l’adhesiu i la xapa amb un sol somrient eren simpàtics i quedaven bé. Les avaries, els incidents, els terribles desastres plens d’esguerros i errors humans de Txernobil i Fikushima, han mostrat clarament que bastants dels arguments dels moviments antinuclears eren encertats.

El foment de l’energia nuclear és un mal pas, un dels errors com una casa que ha comès la humanitat. Afortunadament avui ja existeixen els recursos energètics nets amb potencial i desenvolupament tecnològic, que faran possible deixar-la de banda. Ara tens, que les centrals són un improbable, però factible armament de l’enemic «in situ». -Si són atacades amb míssils i els sistemes de seguretat s’avarien... -Jesús-amat! les conseqüències podrien ser assoladores. Les armes atòmiques es van emprar en un context de guerra a Hirosima i Nagasaki. A pesar de l’evidència de la seva desproporcionada i indiscriminada capacitat de destrucció, es segueix amb el cap de suro i a tota màquina amb el rearmament nuclear. Alguns creuen que la resposta militarista representada pels vaixells de guerra amarrats al Port dona «seguretat», quan en realitat obre més la possibilitat de sofrir danys... Jesús-amat! Fa 10.000 anys de l’origen de les guerres i seguim ben igual!