Sostiene Catherine Camus que su padre no estuvo en Menorca. Pero la hija del premio Nobel que hunde sus raíces familiares en esta Isla no puede demostrar que el autor de «El extranjero», «La peste» y «El mito de Sísifo» no vino alguna vez a esta tierra donde había nacido Catalina Maria Cardona Fedelich. Era la abuela de Albert Camus Sintes.

Y si llegó a venir, ¿por qué no lo menciona en «Le premier homme», su obra póstuma e inacabada? Esta novela maravillosa, protagonizada por Jacques Cormery, alter ego del escritor, donde evoca su infancia, la precaria subsistencia en una familia con apenas recursos, la madre viuda -Catalina Elena Sintes, sorda y analfabeta, se había criado en la Argelia colonial y se dedicaba a limpiar- y el audaz profesor de escuela que le motivó a leer y dedicarse a la literatura. Están acreditadas las visitas a Mallorca y Eivissa de quien rechazó la filosofía marxista, el estalinismo y discrepó abiertamente con Jean Paul Sartre. En cambio, no está documentada la presencia en Menorca de quien consideraba el suicidio como el único problema filosófico serio. Noticias relacionadas Maó, el gran puerto base para las escuadras Más noticias relacionadas El original de «Le premier homme» se halló en el coche donde, a los 46 años, perdió la vida el escritor filósofo tras un accidente que provocó su absurda muerte. En este libro Camus, narra su niñez en un miserable barrio de las afueras de Argel con una abuela autoritaria, que le inflige castigos corporales. Incluye referencias a Menorca y al Mediterráneo, donde resuenan ecos, costumbres, palabras y evocaciones de nuestra Isla. Hay preguntas sin respuesta. Nunca sabremos si Albert Camus vino a Menorca. En cambio, nos queda la carta que escribió a su maestro de Primaria, Louis Germain, al recibir el Nobel. «Pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto». Catalina Elena Sintes sobrevivió apenas semanas a su hijo.