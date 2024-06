Diuen que les persones cada vegada som més immunes a la publicitat i més sensibles a l’autenticitat que demostren les empreses i els seus productes. Aprendre a comprendre l’autenticitat, a gestionar-la i a diferenciar-se oferint-la, segueix sent en aquests moments, la clau de l’èxit. L’autenticitat rau en ser fidel a un mateix i a la vegada, ser qui un diu que és davant els altres. Son dos principis que no es poden oblidar mai. En aquest sentit, Menorca ha tingut durant molt de temps la virtut de traslladar aquesta autenticitat quan ha hagut de ser explicada i aquest atractiu, l’ha convertit i la segueix convertint en un poderós destí. A tot això s’ha afegit l’economia de les experiències, que s’ha imposat en la darrera dècada en tots els àmbits i que ha suposat una nova oportunitat per a reforçar aquest discurs de ser autèntics.

En aquests moments, però, sobrevola un pensament majoritari de sentiment de fatiga turística, que es va estenent aquí i en molts d'altres indrets, com per exemple, la mobilització que va tenir lloc dissabte passat a la plaça Biosfera convocada pel GOB. Si el principal desafiament de qualsevol destí és gestionar la percepció que el client pugui tenir de la autenticitat, aquesta tensió latent necessita si o sí de ser vehiculada per tal que no perdem l'atractiu i que el principal motor de la nostra economia, no en quedi malmès. Necessitem posar-nos d'acord.