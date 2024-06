Per què els cavalls del caixer capellà, Josep Manguán; de l’amo de Son Àngel, Antoni Bosch, caixer pagès de tramuntana; i també del caixer senyor, Carlos de Salort, van patinar i van provocar la caiguda dels genets?

I per què aquests tres incidents es van produir, precisament, en el Caragol de ses Voltes, en el tram comprès entre la plaça de la Catedral i sa plaça Nova? També van caure els cavalls de tres cavallers i del caixer capellà substitut, Joan Francesc Camps, al carrer del Seminari, a les 3,20 hores de la matinada del dia de Sant Joanet, quan despedien sa capellana.

Les causes d’aquestes reiterades adversitats són ben sabudes i conegudes, i per aquest motiu, molts dels integrants de sa qualcada decideixen, per prudència, evitar bots en aquests indrets que acaben en perilloses llenegades.

En primer lloc, per manca d’arena, però no pot ser una arena qualsevol, i molt manco mesclada amb sauló. Ha de ser arena de platja, amb flaire de la mar, on antany hi trobaven esponges, brins i, fins i tot, alguna copinya. Era l’arena de platja a Sant Joan.

I en segon lloc, pels centenars d’envasos de plàstic de gran mida que es converteixen en un perillós parany lliscador per a tots els cavalls, caixers i cavallers.

S’ha d’escampar molta més arena i tornar a espargir-ne a primera hora del matí del dia de Sant Joan, abans de començar el replec. L’enrajolat de l’eix des de la plaça des Born a la d’Alfons III es transforma en un atzarós llenegall i llefiscós on les pedres, cada vegada més allisades, provoquen un potent efecte mirall. Un parany que augmenta les possibilitats de caure amb els bòtils de plàstic que no són retirats fins a acabar els caragols.

I açò es deu a la manca de papereres, que s’enduen abans de començar les festes. Cal, idò, fixar i assenyalar uns espais on llençar tots aquests envasos de plàstic i, alhora, organitzar una campanya de conscienciació cívica. Així s’evitarà la major part d’aquests accidents. Mesures i propostes per al Sant Joan 2025.