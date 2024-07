- My God! What is this? (¡Dios mío! ¿Qué es esto?)

Esas fueron, según Zacarías Flores del Campo, las primeras palabras que pronunció Miss Adams, una turista inglesa, tras salir de la Estación de Autobuses por la puerta de Avinguda Illa y contemplar, de brote pronto, los trescientos cubos de basura que, sujetos a insólitos postes metálicos, poblaban la calle de Pintor Calvicie. Cuando don Zacarías, parroquiano educado de la vecindad, intentó explicárselo, la señorita Adams se le adelantó…

- Me comprender. Oír decir que Maó ser ciudad very culta. Esto, of course, debe ser exposición arte moderno in plena street… Representar bosque? Maybe? Marvelous!

A lo que don Zacarías respondió, de forma harto apropiada:

- ¡Y una mierda, señorita! Pero, ¡siéntese! La veo profundamente afectada por la súbita impresión que el «puerta a puerta» le ha producido…

Y ambos se ubicaron en un banco público…

- Pero exposición oler very mal… It isn’t true?

- ¡Dígaselo usted a don Emiliano Salido del Pozo, que no bajó en su día los restos de una merluza y tuvo que conservarlos en su domicilio tres días! El pobre la espichó a causa de los efluvios. ¡Una gran pérdida, miss Adams!

- Really! –contestó la inglesa, compungida- Yo visitar Mahón por first vez… Tú poder explicar cosas ciudad, atento gentleman?

- Of course! Of course!

- Who is ese señor viejo que ir cargado con very books?

- Un jubilado. Cursa estudios universitarios en Alaior city. Una nueva carrera. Dificilísima. Más que una Ingeniería de Canales, puertos y caminos. Se titula: «¿Cómo entender las normas del nuevo reciclaje ‘puerta a puerta’ y no morir en el intento?». La duración de esa especialidad es la de diez años y, según cuentan, tiene pocas salidas, poco futuro… Pero, en end…

- Y qué hacer ese mister hurgando in the boxes?

- Fiscaliza nuestros residuos, nuestra intimidad, en suma. Algo probablemente ilegal o inconstitucional. Así ha averiguado que don Antonio Bragueta Suelta consume revistas pornográficas, que doña Lola Mento le da a la bebida y que don Fernando Coco Cuadrado toma antidepresivos…

- But esto is not possible, Sir!

- Is, is, is…

- And ese otro?

- Está telefoneando al Ayuntamiento para comunicarle que se ausentará de su home during una semana… ¡Pa que lo sepa y no le llame para amonestarlo!

- Usted estar cachondeándose of me? This is una truly locura!

- Is, is…

- Se trata of una camara oculta, right?

- No, no, miss Adams. En absoluto. Pura realidad…

- Y quién ser ese mister que ir disfrazado?

- El responsable de la aplicación del «puerta a puerta». Procura pasar inadvertido cuando no le queda otra que salir a la calle… La gente, ¡ya sabe!

- And esos dos que ser detenidos by the police?

- Un electricista y un pintor. Dos vecinos que se odian a muerte. Se dieron de bofetadas cuando el segundo pilló al primero metiéndole restos de un rodaballo en su cubo de basura el día que no tocaba con la aviesa intención de que lo multaran…

-But, esto no poder to be…

- Is, is… Pero, ¿por qué se levanta? ¿Qué va a hacer, miss Adams?

- Me regresar to England… Esto no be a city, this ser un grande manicomio…

- Is, miss Adams, is…