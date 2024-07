Ara mateix he llegit que el darrer cap de setmana -el «finde» que diven els castissos- l’aeroport de Barcelona ha rebut 2.000 vols. L’anterior, vaig llegir que el de Menorca en va rebre 600. No cal fer cap estudi d’aquests que no s’acaben mai -i que només serveixen per perdre el temps- per entendre que és un fenomen general a molts d’aeroports: el nombre de vols creix sense aturador.

Entre 2.000 i 600 vols, no és que hi hagi massa diferència. Encara més, m’atreviria a dir que proporcionalment va més carregat l’aeroport de Menorca que el de Barcelona. I mira qui ho diria, el gestor de tots dos aeroports, que és una empresa público-privada que passa de l’opinió de les poblacions on opera, ralla en tots dos casos de fer obres d’ampliació...

Tampoc no cal fer cap estudi per saber que el motiu de tal exageració aèria no són el viatge de negocis, d’estudis, de relacions familiars o d’atenció mèdica, sinó el gust d’anar d’una banda a l’altra a treure el nas i fer-se la selfi. I que darrere hi ha una davallada de preus d’aquesta casta de viatges considerable.

Jo mateix reb cada dia, sense haver-ho demanat, ofertes de companyies aèries, i també marítimes, que canten les excel·lències de viatjar i que m’ofereixen descomptes en altre temps impensables en ple estiu.

El contrast entre aquest entusiasme per fer-nos anar per amunt i per avall, i les queixes contra la massificació turística de tantes ciutats, també de Menorca, és evident. La contradicció entre aquestes ganes de fer-nos anar d’una banda a s’altra i les lamentacions per l’escalfament del planeta que provoca, també.

Així és que qualcú ens hauria d’explicar què succeeix aquí. Qui s’està fent ric amb els ous de la gallina per més conseqüències negatives que provoqui? Clar que la resposta tampoc no demana cap gran estudi.