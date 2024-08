Cada vegada em passa el mateix, ho reconec. Feliç de veure’ls arribar per la porta, content de saber que marxen. Les visites d’estiu, encara que siguin ocasionals, formen part d’aquells sagraments d’obligat compliment que tot bon amic ha de fer amb voluntat de guanyar-se el cel de l’amistat però que indefectiblement, es pateix en silenci, com una mena de processó interior. Ara que el Govern de la senyora Prohens vol estudiar si posar alguns límits a l’arribada de turistes, encara que sigui dilatant la decisió tant com sigui possible amb sensors via wifi a una platja que tothom ja sap que sempre està fins la bandera, m’ofereixo a redactar-los l’enunciat del primer article. Com que el debat de la sobreturistificació s’ha estès com la pólvora per tots els racons visitables del món, crec que els ciutadans hem de poder contribuir amb els nostres arguments perquè en som art i part.

Noticias relacionadas ‘Santolina Magónica’ Más noticias relacionadas La primera norma podria legislar sobre les visites en temporada alta amb un text consensuat per tots els partits polítics i que aniria més o menys com segueix: Del 15 de juliol al 15 d’agost, no es recomana rebre amics, coneguts i saludats a casa amb voluntat clara de pernoctar més de tres dies seguits. Els afectats hauran d’omplir tres formularis previs i podran incórrer en sanció greu si la visita va acompanyada de fillets menors d’edat o animals de companyia que hagin estat educats en el laisser faire, laisser passer. En cas d’arribada de família directa o família política, es podrà exigir una indemnització amb càrrec als Fons Europeus Next Generation, aquells doblers que en el seu moment havien d’ajudar a transformar la nostra economia. Bones vacances!