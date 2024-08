Le agradezco que me esté leyendo. Lee un artículo de una persona que vivió de su trabajo. Y, espero, de su vocación. Mi sueldo jamás dependió de un voto. En la cárcel de Maó parece ser que los presos se mudan en ratones de laboratorio. No tienen cola. Lo que no tienen es un médico… La pócima es fácil… Meta a un Puigdemont en esas dependencias. Y, de pronto, Interior, proveerá… ¡Meta a un Puigdemont en su vida, en ese módulo de Maó en el que un interno no puede acceder a un doctor! Lo siento, pero da asco. ¿Qué tipo de país es este que deja clínicamente indefensos a presos de los que no depende –he ahí su indefensión- ni dependerá la gobernabilidad de un Estado?

Es difícil vivir, muy difícil, con las pautas de un buen hombre, las de mi padre, que me educó en la verdad… Es difícil, muy difícil, soportar como un Estado de Derecho –ese sueño de ayer- lo mina un solo hombre… Es difícil decirle a un hijo que no mienta cuando un presidente ha hecho, de la mentira, subsistencia… ¡Qué difícil soportar a quien un día, fue presidente de lo que sea ya esto y que calla y, al callar, justifica masacres venezolanas… De verdad, ¿se puede vivir así? Agradezco no residir hoy en ese país, en Venezuela. En ella mi vida no importaría probablemente a un mister Bean sin gracia… La aplicación de los Derechos Humanos, al parecer, solo depende, según algunos, del color ideológico de las víctimas… Viví en una calle estrecha. En Rector mort. El sol jamás accedía a su estrechez. Pero todo lo que me envolvía olía a perdón. Ese era nuestro sol… Dos vecinos, enemistados por una guerra vomitiva, se toleraban. Habían perdido a sus hijos en bandos contrarios. Y fueron capaces de abrazarse… Pero llegó quien reabrió la herida que sigue sangrando, la de la Guerra Civil… Me refiero a Zapatero, el único presidente que congeló las pensiones y redujo un cinco por ciento el sueldo de los funcionarios… ¿No lo sabía? ¿Venezuela? ¿Las amenazas? ¿Socialista? ¿Obrero, como las víctimas del dictador? Noticias relacionadas Tres objetos para un genocida Más noticias relacionadas Ponga un Puigdemont en su vida. Siete votos obran milagros. Y si su hijo tuvo un mal momento y está en esa cárcel penando su desvarío, recomiéndele que se haga un ‘Carlespuidemont’… ‘JuntsxCat’ lo puede todo. Incluso defender mal una lengua que utilizan pero que no entienden. Porque toda lengua se basa en la convicción, y no en la imposición; en la unión y no en la separación; en la estima y no en el frentismo… ¿Cómo leer un poema de amor en catalán desde el odio? Espero que pueda visitar, si se tercia, a su hijo en la cárcel; que, en caso de defunción, denuncie al Ministerio del Interior; que los que dirigen el cotarro sientan la angustia de quienes no serán blanqueados por un tribunal que tiene poco de constitucional... En la esperanza, poco fundada, de que esto no acabe siendo una dictadura disfrazada… Todo, a la postre, se reduce, simplemente, a amar… No es poca cosa esa… Y entender que Cataluña es mucha Cataluña… La que sobrevivirá a un monigote… ___ P.S. Me alegro enormemente de que, hoy, domingo, no se haya producido la foto tan buscada de un hombre esposado. Porque, a la postre, todo se trataba de eso…