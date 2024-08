Iba yo en el tren de Inca la otra semana para visitar a una amiga y me tocó sentarme entre un grupo de jóvenes universitarios que no paraban de hablar. El tren iba hasta los topes, de manera que casi era imposible distinguir con claridad a cada figura humana. Aquello era un grumo de gente acalorada intentando mantener la compostura.

Como Dios me hizo poco habladora, a cambio me dotó con cierta facilidad para escuchar, algo que ha llegado a algunas personas a tildarme de comprensiva. Bueno, esto no tiene importancia. A lo que yo me quería referir era al lenguaje de dichos jóvenes, a los que me costó muchísimo entender. Hablaban mallorquín. Sin embargo, cada cierto número de palabras soltaban algunas que yo no era capaz de distinguir. Me di cuenta en seguida de que muchas eran voces inglesas y, la verdad, a mí me parecía que no venían a cuento. Craso error, puesto que su conversación era de lo más fluida y entretenida (lo digo por las muchas risas que soltaban).

En fin, que entre una serie de palabras que no comprendí y el montón incalculable de las veces que dijeron «en plan», me pareció reconocer el término «random». Random por aquí, random por allá, y yo, mientras, entendiendo las frases a medias o completamente perdida. Puesto que no siempre utilizaban random para significar lo mismo. Veamos. Uno dijo que se había encontrado a una persona random en la plaza del pueblo. A lo que otro contestó: «Oh, sí, random total». Y el primero: «Había esperado toda la semana para vernos y luego, qué rabia, todo fue muy random». En este momento se me empezó a desarrollar una especie de tic en una pierna. Pero la cosa continuó: «¿Te puedes creer que esa tenga más seguidores que yo? ¡Qué random!». Y el colofón lo puso una chica que al quejarse de alguien que le desordenaba la habitación dijo: «Es muy random, tía. Ya no sé qué hacer».

Yo, que solo conocía esta palabra por la mayor editorial del mundo, Penguin Random House, me levanté para bajarme en la estación. Con una sonrisa, me abrí paso educadamente entre aquel grupito. Todavía me estoy preguntando si no seré también yo un poco random. Ni idea. Seguramente sí.