Setembre i octubre són uns dels millors mesos per gaudir de Menorca, sempre ho he pensat. Menys calor, menys cues i una agradable sensació de que em podran atendre a tot arreu perquè ja no hi ha aquella tensió estival que tot ho complica. En tot cas, la incomoditat que provoca la massificació es va diluint i ens convertim en un destí ideal per poder ser descoberts amb plenitud. Segurament ara sigui més propici pensar amb serenor sobre com volem actuar davant els reptes que genera cada temporada l’allau de visitants, malgrat que aquest any no sembli que hagi estat un any de xifres rècord sinó més aviat el contrari.

Jo que sempre tinc un ull posat a Suïssa, llegeixo a la seva premsa que l'establiment de límits és ben present i indrets com Lauterbrunnen, Appenzell o la Vall de Verzasca, estan reclamant posar ordre. Els darrers en fer-ho han estat els veïns de Zermatt, on veïns i professionals del turisme, han debatut sobre la introducció d'una taxa per als turistes que només passen un dia a la localitat sense pernoctar, amb la idea que hi passin més temps. Estan cansats que la gent saturi el poble per unes hores i la idea ja és força concreta: qui visiti Zermatt només un dia, haurà de pagar dotze francs, un import equivalent a la taxa d'estada que ja paguen aquells visitants que es queden per a tres nits. El cobrament es farà mitjançant una aplicació, i els ingressos anirien a parar al fons de sostenibilitat de l'Ajuntament per finançar projectes sostenibles. Hi haurà excepcions per a subministradors i artesans. Tampoc hauran de pagar aquelles persones que es desplacen a Zermatt per visitar algú.