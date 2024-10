El passat divendres 11 d’octubre del 2024, el Sindicat d’Estudiants va convocar una vaga general per expressar la preocupació i frustració en relació amb la manca d’informació clara i accessible sobre les proves d’accés a la universitat, la temuda selectivitat. Nosaltres, un nombrós grup d’alumnes de segon de batxillerat de l’Institut Josep Maria Quadrado, també ens veiem afectats i, per tant, vam decidir deixar les classes per un dia. Aquest és un tema que no només afecta al nostre futur acadèmic, sinó també al nostre estat emocional i psicològic durat una etapa ja de per si plena d’estrès i pressió.

Durant aquest inici de curs hem constatat que la informació sobre la selectivitat és tardana i poc precisa, fet que ens genera molta incertesa i ens impedeix preparar-nos adequadament davant aquestes proves. És essencial que com a estudiants tinguem accés a informació completa, clara i actualitzada, ja que la selectivitat és una prova determinant per a les nostres opcions universitàries i, per extensió, per a les nostres futures carreres professionals. A més, la falta de transparència i comunicació fluida amb les institucions educatives incrementa la sensació de desavantatge i desigualtat entre els estudiants. Per això, reclamem que les autoritats educatives prenguin consciència d’aquesta situació i adoptin mesures per millorar la comunicació amb els alumnes i les escoles. Necessitem canals més directes i eficients per estar al dia de les novetats, així com una major previsibilitat en els possibles canvis que puguin afectar-nos. Així mateix, volem demanar als mitjans de comunicació que contribueixin a fer d’altaveu de les nostres inquietuds i col·laborin a difondre la informació de manera precisa i constant. Sabem que la selectivitat és un tema d’interès per a moltes famílies, i és fonamental que es tracti amb la serietat i la transparència que mereix. Esperem que aquesta carta pugui obrir un debat constructiu sobre la qüestió i que tots els actors implicats treballin per garantir un procés educatiu més just i ben informat.