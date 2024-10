Cada tardor hi ha una guerra no oficial que es lliura a moltes llars: la bunyolada i la castanyada contra Halloween. Un dia estàs preparant la pasta per fer bunyols i al dia següent, et trobes enmig d’una festa amb nens disfressats de zombis i fantasmes. Quan vam passar dels bunyols i les castanyes a les carbasses i les teranyines de plàstic? Sembla que si no tens la porta decorada amb esquelets fluorescents i una pila de caramels a l’entrada, t’has quedat al segle passat. Mentrestant, els moniatos i les castanyes s’estan plantejant anar de manifestació per recuperar el seu lloc a la taula.

No tinc res en contra de Halloween perquè és divertit veure gent disfressada pel carrer, però hi ha alguna cosa postissa quan les tradicions locals són substituïdes per tradicions importades. Què ha passat amb la nostra estima pel producte local? Els bunyols, les castanyes torrades de tota la vida o els moniatos que abans eren protagonistes, ara són ignorats, com aquell parent que només truques per Nadal. I els panellets? Semblen relictes d'una altra època, resistint-se a ser expulsats del calendari per unes galetes en forma de carbassa. Ens trobem en un moment en què les nostres tradicions es veuen amenaçades no només per disfresses de tres euros, sinó per productes estrangers que arriben per prendre el protagonisme. Què serà el següent, substituir el vi dolç per refrescos de colors? Potser, en lloc de retallar carbasses, hauríem de retallar el que consumim, tornant als sabors autèntics i a la proximitat. Perquè, si no protegim les nostres tradicions, qui ho farà? Bunyols o caramels, aquesta és la qüestió!